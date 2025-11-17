Официалното откриване на четвъртото поредно издание на Sofia Christmas Fest ще се проведе на 21-ви ноември, в 18:30 ч.
Зоната около НДК, ще се превърне в коледна приказка, носеща уют и добро настроение.
Водещ на събитието ще бъде Дани Илиева, която ще даде начало на тържествената програма. С приветствени думи към гостите ще се обърнат вицепрезидентът на Република България-Илияна Йотова, кметът на София Васил Терзиев, заедно с още представители на българския политически и обществен елит.
Празничната програма ще продължи с възстановка на традиционен танц по случай деня на християнското семейство. След това публиката ще се наслади на впечатляващо шоу на ледената пързалка с участието на Стойчос и Стефи, последвано от етно фюжън спектакъл с танц и светлинни ефекти.
Вечерта ще продължи с музикални изпълнения на Елица Узунова и Памела Апси. Финалът на празничния ден ще постави DJ Namuro, който ще се погрижи за доброто настроение до 22:00 ч.
Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Борис Гълъбов - съорганизатор на Sofia Christmas Fest:
Основен фокус за това издание на коледното градче, ще бъде специално изградената леденка пързалка, която ще привлича малки и големи. Виенското колело и коледния карусел също ще бъдат част от атракционите.
Посетителите ще могат да се насладят на всякакви сладки и солени изкушения, разнообразни напитки и нетрадиционни ястия. Също така ще бъде представено богато разнообразие от ръчно изработени подаръци и коледни украшения, които ще са част от арт базара. Фестивалът подкрепя местните производители, като ги обединява във фермерски пазар, където всеки може да се докосне и да опита от български продукти.
Фестивалът ще продължи до 28-ми декември, като през целия период ще се провеждат различни тематични събития, концерти и благотворителни инициативи.
За поредна година Sofia Christmas Fest и Ротари България се обединяват в кампанията “От дете за дете”- Стани таен Дядо Коледа, където всеки желаещ ще има възможност да подаръки подарък за деца в нужда.
Sofia Christmas Fest се организира от BSG Media с подкрепата на Столична община, Столичен общински съвет и Пазари Възраждане.