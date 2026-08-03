SOfia HELPers е инициатива на Столична община – дирекция “Спорт и младежки дейности”, която се реализира с подкрепата на Младежки център София*. Всеки млад човек между 15 и 29 години, който иска да се участва в промяната на градската среда, да помага на хора и животни в нужда или за провеждането на мащабни спортни и културни събития, може да се включи. Необходимо е да изпрати анкетна карта и декларация на e-mail [email protected]. За лицата под 18 години се изисква декларация за съгласие от родител. Участниците ни ще получават периодично бюлетин с инициативи и мисии, в които могат да се включат.

„Имаме 88 записани доброволци от стартта на кампанията през юни 2025г.“, коментира в ефира на bTV Radio Здравко Делчев - главен експерт от екипа на дирекция „Спорт и младежки дейности“ към Столичната община. „Когато имате общи интереси и се включите в дадена инициатива, удовлетворението е огромно. Човек трябва да е склонен да отдели време от забързаното си ежедневие за такава дейност“, посочи той.

„Доброволчеството е ключово за изграждането на един човек“, сподели доброволката Първолета Радева – студент 2-ри курс „Поп и джаз пеене“ в НБУ с преп. Илиян Парасков, която от доста години се занимава с такава дейност. Първият й опит в Sofia Helpers е бил в Българската хранителна банка. „Не работим 24 часа, а прекарваме свободното си време в такива инициативи. Лесно е да напишем нещо в социалните мрежи, което ни е подразнило. По-добрият подход е да излезем и да запретнем ръкави“, добави Първолета Радева.

„Освен контакти, доброволчеството създава приятелства“, допълни Станимир Чиликов - ученик 11 клас в Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“.

По думите на Здравко Делчев, ако имаше Закон за доброволчеството, „доброволецът ще бъде узаконен с права и задължения към него и работодателите. Миналата година имаше доброволец при пожар и това доведе до проблем с работодателя. Трябва да има механизъм, чрез който хората да излязат от работа или училище и да се включат в такива акции...Доброволното формирование на София участва в опасни мисии, така че трябва да имат и застраховка, която в момента не е регламентирана“.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със Здравко Делчев - главен експерт от екипа на дирекция „Спорт и младежки дейности“ към Столичната община, Първолета Радева – студент 2-ри курс „Поп и джаз пеене“ в НБУ с преп. Илиян Парасков и Станимир Чиликов - ученик 11 клас в Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ от Sofia Helpers - доброволният отряд за бързо реагиране на София:

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С допитване, организирано от дирекция „Спорт и младежки дейности“ и Клъстер „Мехатроника и автоматизация“, в рамките на проект SKYLA, бяха идентифицирани интересите и нагласите на младите хора на София към доброволческите дейности и тяхната готовност да се включат. Анонимната онлайн анкета попълниха 803 младежи, на възраст от 15 до 29 години, живеещи на територията на София.

На база на получените данни бяха обособени приоритетните направления на работа на SOfia HELPers, а именно: