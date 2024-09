Готови ли сте за кулинарно приключение? Пригответе се да изненадате вкусовите си рецептори! За единадесети път Sofia Restaurant Week се завръща от 21 до 29 септември, предоставяйки перфектната възможност да се потопите в оживените кулинарни сцени на София.

Какво да очаквате? Любителите на храната могат да очакват гастрономическа наслада със съчетание от любими менюта, от любими ресторанти. Ще има нови скрити скъпоценни камъни от изтънчена кухня, чакащи да бъдат открити.

Sofia Restaurant Week е ежегоден кулинарен фестивал, който събира най-доброто от кулинарната сцена на града. Събитието предлага на любителите на храната шанса да се насладят на специално подбрани менюта в топ ресторанти на фиксирана цена, създавайки уникален и достъпен начин за изследване на нови вкусове и изживявания за хранене.

Не пропускайте този шанс да откриете нови кулинарни изживявания и да се насладите на разнообразие от вкусове! Грабнете вашите куверти и се присъединете към нас във Facebook в Sofia Restaurant Week - www.sofiarestaurantweek.com

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с организатора Николай Коев и шеф Димитър Дамянов, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Защо да посетите Sofia Restaurant Week?

Нови вкусове: Открийте нови и вълнуващи ястия от най-добрите ресторанти в града!

Фиксирана цена: Насладете се на специално изготвени менюта на достъпни цени!

Кулинарни изненади: Посетете скрити скъпоценни камъни от изтънчената кухня и други международни предложения!

Как да участвате?

Вземете своите куверти! Резервирайте местата си предварително, за да сте сигурни, че няма да пропуснете това уникално изживяване- www.sofiarestaurantweek.com

Специални акценти

Главен консултант на събитието е шеф Димитър Дамянов. Тази година програмата е разнообразена с две специални обиколки:

Дневна обиколка: Разгледайте района около Докторската градина, включваща исторически заведения, разположени в къщи на възраст над 100 години (от 20-те и 30-те години на миналия век).

Нощна обиколка: Насладете се на баровете на покрива на София с луксозен транспорт.

За повече информация относно участващите ресторанти посетете Google картата в сайта. Бъдете в течение за новини и специални оферти, като последвате Sofia Restaurant Week във Facebook! Присъединете се към нас и се потопете в уникалната кулинарна атмосфера на Sofia Restaurant Week!

Sofia Restaurant Week ви очаква. Грабнете вашите куверти и се пригответе за незабравими вкусове и изживявания чрез сайта www.sofiarestaurantweek.com

От 30 септември до 6 октомври в програмата два специални тура – „Обиколка на скай-барове“ с лимузина и „Истории от Стара София около Докторската градина”!

Sofia Restaurant Week е ежегоден кулинарен фестивал, който празнува жизнената и разнообразна кухня в София, България. Събитието показва специално подбрани менюта от най-добрите ресторанти на фиксирана цена, предоставяйки на любителите на храната възможност да изследват нови вкусове и изживявания за хранене. Със своята уникална концепция и достъпни цени, това събитие се превърна в дългоочакван акцент както за местните, така и за туристите. Не пропускайте това вълнуващо гастрономическо приключение!

Запознайте се с най-добрите готвачи! По време на събитието ще имате шанса да се срещнете с някои от най-добрите готвачи в София, докато демонстрират своите умения и креативност чрез специално подготвени менюта.