Какви умения трябва да притежават младите хора, за да могат да започнат по-бързо и по-лесно своята мечтана работа или пък да създадат своя фирма, да започнат свой бизнес? Предприемаческият дух на младите хора се развива в обучителната инициатива Sofia Up на дирекция „Спорт и младежки дейности“ на Столична община. Мадлен Христозова разказа в интервю по bTV Radio: „Това, което би могло да не им достигне, е смелостта да преследват това, в което искат да се развиват. Идеята на този проект е да ги вдъхновим чрез успелите българи, хора от бизнеса, които споделят своя професионален и житейски път и как са стигнали до мястото, на което се намират професионално. Проектът ги докосва и до различни ноу-хау, запознава ги със грешките.“

От разказаното от лекторите досега на първо място като значимост за постиженията излиза вярата. „Това е най-силната мотивация, че всеки, който има добра идея, е въпрос на много упорит труд, за да я реализира, но и на малко вяра, че ще успееш да го направиш, защото никой не е почнал веднага с големия успех. Всеки е минал по своя път. Важното е да разбереш, че всичко, което ти се случва, вървейки по този път – и добро, и лошо – е най-доброто, което може да ти се случи към момента, за да те изкара на някакво ново ниво.“ – посочи Мадлен Христозова.

Лектори досега са били Макс Баклаян с темата за бизнес модели и предприемачество, както и д-р Никола Илчев, говорил за предприемачеството в ерата на изкуствения интелект. Тази неделя от 12:30 ч. в Южен парк II зад музея „Земята и хората“ ще чуем Александър Вучков за това как AI променя технологичната сфера и какви технологични умения са изключително ценни и важни, независимо в коя сфера на бизнеса се намираме. След лекциите има работилници. В миналото издание на Sofia Up участниците научиха как да оформят своето CV, а тази неделя ще усвоят умения за това да се представят успешно на интервюта за работа и да пишат мотивационни писма.

През лятото предстои среща с Алекс Калев и Борис Гълъбов, които са утвърдени организатори на градски фестивали в София. „Те имат много какво да разкажат относно организационния мениджмънт. На 15 ноември в предпоследното издание гост-лектор ще бъде Христо Попов. И ние сме много, много щастливи от този факт, защото той би бил изключително вдъхновяващ за младите хора в България.“ – съобщи Мадлен Христозова.

Интервю на Светослав Николов: