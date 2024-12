Леденият парк ICE PARK SOFIA ще бъде открит в сряда, 4 декември, точно в 17.00 ч. с изпълнения и демонстрации на млади таланти от водещите ни школи в ледените спортове. Пързалката е позиционирана отново в центъра на София, в Княжеската градина до Орлов мост по подобие на тази във Виена, с ледено поле от близо 4 декара, което е половин футболно игрище. Трите големи площадки са свързани с широки заледени алеи с дължина 800 метра и това ще превърне пързалянето в приключение. Леденият парк е с Коледен базар, където каращите кънки и придружаващите ги могат да прекарат приятни минути в дните по празниците.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Анатоли Илиев - организационен секретар на Фондация "София-Европейска столица на спорта 2018":

Your browser does not support the audio element.

За пореден път столицата ще има атрактивна ледена пързалка, която ще съперничи на тези в големите европейски столици като Виена, Брюксел, Париж, Прага и Лондон. Съоръжението е изградено от „АСТ Сервиз“ – представител на лидера в производството и инсталирането на ледени съоръжения в Европа AST Eis- & Solartechnik GmbH, Австрия. Партньори на проекта са Столична община и Фондация „София – Европейска столица на спорта“.

Софийският „Айс Парк“ ще бъде най-голямото такова съоръжение на Балканския полуостров. Той ще бъде разположен в Княжеската градина срещу СУ „Св. Климент Охридски“ на площ от 11 000 кв. м., от които 4 000 кв. м. ще са ледено поле. Паркът има три големи пързалки. Те са свързани с широки алеи с дължина 800 метра, което ще превърне пързалянето в приключение. Има отделна ледена алея за любителите на екстремното пързаляне. Леденият атракцион разполага с 2500 чифта кънки, 60 тренажори и 15 инструктори.

Около пързалките ще има Коледен базар, къщички с традиционни храни и напитки, сектор за презентации и за провеждане на събития под егидата на СО и много други На място ще има инструктори, които ще преподават начални уроци, ще работят по програма за деца и ще следят за безопасността на посетителите.

Модерното съоръжение ще работи всеки ден в периода от началото на декември до 9 февруари 2025 г. от 11:00 до 22:00 часа. Очаква се повече от 650 000 души да се забавляват в най-големия „Айс Парк“, изграждан в България.

С изграждането на „Айс Парк“, София се нарежда до големите европейски столици, които имат дългогодишна традиция в използването на градски съоръжения за зимни спортове. Очакванията са, че паркът ще привлече не само за жителите на София, но и посетители от други градове и от чужбина.

Модерното съоръжение ще работи всеки ден в периода от началото на декември до 9 февруари 2025 г. от 11:00 до 22:00 часа с четири двучасови сесии на ден: 11–13 ч., 14–16 ч., 17–19 ч. и 20–22 ч. с едночасова почивка между тях за почистване на леда.

След 1 януари учениците от София организирано ще ползват безплатно часове, иначе цената на посещение остава непроменена от 20 лева за една сесия от 2 часа, предвидени са намаления за многократно ползване, а кънките се наемат срещу 5 лв. плюс 2 лв за гардероб. Лед осветление и цветомузика превръщат парка в колоритна зимна феерия във вечерните часове, като всичко е с енергоспестяващи светлини.

Откриването на Ледения парк е част от поредицата събитията по инициатива „София – световна столица на спорта 2024“. Най-големият български град заслужи титлата за тази година, а след дни ще предаде символично щафетата на следващия с подобно авторитетно признание - Монако. Самата церемония по връчването на флага ще се състои на 12 декември от 17.00 ч. по време на тържествена Гала в залата на Европейския парламент в Брюксел в присъствието на над 400 представители на градове и общини от цяла Европа, високопоставени гости от Европейската комисия и евродепутати.