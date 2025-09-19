На 27 и 28 септември в Арена 8888, София, ще се проведе Car Speed Show 2025 – изложение, което събира на едно място спортни, луксозни и колекционерски автомобили, мотоциклети, яхти и иновативни продукти за автомобилната индустрия. Събитието ще заеме над 3 000 кв. м. и се очаква да привлече както автомобилни ентусиасти, така и широката публика.

Водещите вносители на спортни и луксозни автомобили в България ще бъдат сред основните участници, които ще покажат най-атрактивните си модели. Към тях ще се представи ексклузивна визуална експозиция на яхтата, пренасяща духа на Lamborghini върху вълните. На щанда им посетителите ще могат да видят и яхта, създадена за тези, които търсят върховно изживяване на вода и не правят компромис със скоростта.

Посетителите ще имат възможност да видят отблизо емблематични марки, както и редки колекционерски автомобили и тунинг проекти. В отделни зони ще бъдат представени яхти, мотоциклети и технологии за автомобилната индустрия – масла, гуми, почистваща техника и аксесоари.

Програмата включва и редица атракции. Сред тях е стънт шоуто на две гуми с Крум Николов, който ще демонстрира умения, усъвършенствани в продължение на повече от десет години. За най-малките е предвидена детска дрифт академия и картинг зона, а феновете на технологиите ще могат да тестват VR симулатори в Red Zone Racing Lounge. Предвидени са и специални обучения за деца, млади и жени шофьори с инструктори като Ива Русинова и Ангел Караньотов.

Снимка: Експо тийм

Голямата награда за публиката е кабриолет с едногодишна гаранция. Допълнителни награди за посетителите са карти за гориво и ваучери за гуми.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Ивайло Жеглов от организационния екип на събитието:

Билети и работно време

Еднодневен билет: 20 лв.

Двудневен билет: 30 лв.

VIP билет: 100 лв. (включва достъп до специална VIP зона с напитки, кетъринг и ексклузивни активности)

Деца 8–16 години: 10 лв.

Деца до 8 години и хора с увреждания: безплатно

Могат да бъдат закупени на касите и онлайн в Eventim.bg, Grabo.bg и Bilet.bg.

Работно време:

Събота, 27 септември: от 11:00 до 20:00 ч.

Неделя, 28 септември: от 10:00 до 19:00 ч.

За удобството на посетителите ще бъде осигурен безплатен паркинг с капацитет 800 автомобила.

Линк към социални мрежи:

Instagram: https://www.instagram.com/carspeedshow

Facebook: https://m.facebook.com/61579014055469/

Facebook събитие: https://facebook.com/events/s/car-speed-show-2025/1423305512268477/

TikTok: https://www.tiktok.com/@carspeedshow

Официален хаштаг на събитието #CarSpeedShow2025