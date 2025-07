На 25 и 26 юли София ще се превърне в европейска столица на бейзбол 5 – динамичната и достъпна алтернатива на класическия бейзбол. Турнирът ще се проведе на открито – на площада пред НДК – и ще събере клубни шампиони от 11 държави, включително Франция, Италия, Холандия, Турция и Литва. Събитието е организирано с подкрепата на Европейската федерация и спонсори.

„Бейзбол 5 се играе без бухалки, без ръкавици, без ограничение за пол и възраст. Това е единственият смесен отборен спорт, където момчета и момичета играят заедно. Играе се на улицата, на площада, дори в мол,“ обяснява Юри Алкалай – вицепрезидент на Европейската бейзболна федерация.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

В студиото на bTV Radio гостува и Ивана Динева – първата и единствена жена в света, която е била съдия на две световни купи по бейзбол 5. „Това е спорт, в който трябва да си изключително наблюдателен. Всичко се случва за части от секундата. Аз открих себе си като съдия именно в бейзбол 5,“ споделя тя.

Събитието ще включва демонстрации, игри и томболи за посетителите. Всички са поканени – входът е свободен, а мотото е ясно: Play Everywhere.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с вицепредседателят на Европейската федерация и екс председателят на Българската федерация по бейзбол и софтбол (БФБС) Юрий Алкалай и международния бейзбол съдия Ивана Динева:

Съорганизатори на дебютното издание на Европейската купа са Българската федерация по бейзбол и софтбол (БФБС), българската асоциация на северноатлантическите спортове (БАСАС) и фондация "София - Европейска столица на спорта". Генерален спонсор ще бъде онлайн платформата за спортни залози Sesame.bg.

"Това събитие ще бъде част от нашия календар. Ще направим така, че този спорт да бъде видян от всички и да можем да се насладим на нещо, което вече е разпространено в цял свят и намира своето място и в България. Ние ще направим всичко необходимо от наша страна, за да протече събитието на подобаващо ниво", каза организационният секретар на "София - Европейска столица на спорта" Анатоли Илиев.

С това домакинство България затвърждава авторитета си на пионер в развитието и популяризирането на бейзбол5. Страната ни е организатор на изобщо първото в света международно състезание в тази дисциплина - балканското първенство в София през 2018 г., проведено в Княжеската градина. Също така у нас се организира първата надпревара на закрито - балканиадата през 2020 г. в столичния мол "България". През 2022 г. в столицата ни се провежда и първото европейско първенство за юноши и девойки до 17 г. - в зала "София".

"Ако не беше помощта на "София - Европейска столица на спорта", това и подобни събития нямаше да се случат - подчерта основателят на КБС "Академици" и председател на БАСАС Юрий Алкалай, който е и главен организатор на Европейската купа в София 2025. - България е първопроходец на бейзбол5 в Европа. Това е една относително нова дисциплина. Тя беше призната за официална преди четири години и е включена в програмата на предстоящите IV младежки олимпийски игри в Дакар 2026. Това е един изключителен спорт с много прости и разбираеми правила, който може да се играе навсякъде. Подходящ е за всички възрасти и е единственият спорт, в който на състезателно ниво мъже и жени играят заедно и напълно равностойно. Това е един от спортовете на бъдещето - защото е прост, може да се играе навсякъде и е достъпен за всички, независимо от пол, години и физически възможности."

На специална церемония в офиса на "София - Европейска столица на спорта" днес беше изтеглен и жребият за груповата фаза на първия турнир за Европейската купа. Дузината участници бяха разпределени в две групи с помощта на първия български международен съдия по бейзбол Ивана Динева:

Група А: "Бенш Гардиънс" (Белгия), "Барселона" (Испания), "Академици" (България), "Его" (Турция), "Воса Нови Сад" (Сърбия), "Тие Тайгърс" (Франция);

Група Б: "Мед Догс" (Нидерландия), "Роман" (Румъния), "НСА-Лъвове" (България), "Италиан Старс" (Италия), "Рокет 5" (Германия), "Вилнюс" (Литва).

Регламентът предвижда в групите отборите да играят всеки срещу всеки по веднъж, след което първите четири да се класират за директните елиминации. Те ще се проведат по класическа схема с 1/4-финали, 1/2-финали и финал. Отпадналите тимове ще играят поетапно плейофи за разпределяне на местата от 3-то до 12-о.