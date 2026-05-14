София ще бъде домакин на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще се проведе от 13 до 19 юни. Около 30 са българските състезатели, които ще участват във всички спортове.

„Определено мога да кажа, че се вълнуват и ние се вълнуваме, те са заети със своята подготовка, лагери, тренировки, така че тях съм ги ангажирал изцяло с това, както и треньорите, за да можем да се представим на едно много добро ниво, защото за нас е важно да покажем тези спортисти какво могат. Сега е време да се докажем на наша родна почва и хората да се насладят на едни истински спортисти, въпреки че ги приемаме, че те са със синдром на Даун. Те наистина имат световна ранглиста, те наистина имат големи постижения, така че ще ги призовем хората да дойдат и да погледат.“, разказа в ефира на bTV Radio Слав Петков, президент на Федерацията по адаптирана физическа активност, която от години подготвя българските спортисти.

„Такъв форум с ранг на Олимпиада носи отговорност както пред ФАФА-България, така и към нас като общество, защото участниците са над 400, делегациите ще наброят над 500 човека като общ брой, идват от всички континенти и цял свят ще бъде вперил поглед към нас. Това ни поставя в една позиция, в която ние нямаме право да изберем нищо друго, освен най-доброто, да представим страната ни като един изключителен домакин, отговорен домакин, общество, което е готово да приеме различията. Това е и основната кауза, която стои зад спорта, двете неща вървят заедно. Стремим се да покажем най-доброто – възможностите на нашите атлети, възможностите на страната ни, и да покажем образа на София като една наистина сериозна европейска столица, която е готова да посрещне своите гости от цял свят“, обясни Нели Мешкова, PR и част от екипа на организаторите на световното първенство.

Събитието вече има и своя химн - песента „Вие сте част от нас“, в изпълнение на Криско, Мария Илиева и Любо Киров. Какво предстои, чуйте на следващия звуков файл в интервюто за водещата Надежда Василева.