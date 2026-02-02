След падналия снощи сняг няма проблеми с градския транспорт и придвижването до Витоша. Във вътрешноквартални улици в районите „Надежда“, „Сердика“, „Слатина“, „Витоша“, „Панчарево“ и „Кремиковци“ се извършва обработка против заледяване, съобщи пред bTV Radio за ситуацията към 14:30 ч. днес Татяна Симеонова от Столичния инспекторат.

Вчера 118 снегорина са изчаквали на определените места да започне да вали и при задържането на снега са започнали обработка на улиците. Първоначално се обслужват улиците с масов градски транспорт, опасните и стръмните участници. След спирането на валежите се преминава към улиците с обществена значимост, на които са разположени лечебни и учебни заведения, както и във вътрешнокварталните улици. „Отреагирано е на всеки сигнал, подаден в Центъра за градска мобилност.“ – посочи Татяна Симеонова.

Тази нощ се очаква падане на температурите и където е необходимо пътищата ще се обработят против заледяване, съобщи още тя. И припомни, че гражданите трябва да почистят тротоарите към жилищните сгради, а пространството пред търговските обекти е ангажимент на фирмите, които ги стопанисват.

Интервю на Светослав Николов: