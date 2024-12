София отново ще стане литературната столица с 51-вия Софийски международен панаир на книгата, който отваря врати в сърцето на града. Традиционното събитие на Асоциация „Българска книга“ ще се проведе от 10 до 15 декември в Националния дворец на културата и се ще събере над 160 издателства с повече от 100 000 заглавия, вдъхновяващи литературни срещи с български и световни автори и премиери на книги.

