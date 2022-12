Спасиха редки архивни снимки от България, които вече са поместени в новия календар на Генералното ни консулство във Валенсия. За целта са използвани оригиналните стъклени плаки на издателство „Пасков“, които изобразяват живота в българските градове през 20-те и 30-те години на XX век.

Календарът е с ограничен тираж и не е предназначен за продажба. Той ще бъде разпространен до всички 18 български асоциации в консулския окръг, както и на министъра на външните работи в София.

Няколко календара бяха раздадени на носителите на почетното отличие „Обединител на култури“ по време на 10-ия конкурс „Светове и цветове“ на Сдружението на испаноговорящите журналисти в България.

„Градовете бяха избрани съобразно произхода на българските граждани от тях, които пребивават в консулската област“, поясни в ефира на bTV Radio Илиян Илиев – консул на Република България във Валенсия. Той разкри историята на откриването на тези безценни снимки от фотографската история на България. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Илиян Илиев, разположено в звуковия файл: