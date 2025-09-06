Шестчасов маратон „Спортни откриватели“ организира за Деня на Съединението екипът на Общински културен институт „Музейко“ с подкрепата на Столичната община. „Това е един празник, посветен на семействата, с игри, спорт и усмивки през целия ден около музея. А вътре ще има различни активности за деца от различни възрасти. Входът на децата е безплатен. Тъй като „Музейко“ тази година става на десет години. нашият септемврийски сезон започва с този спортен празник, тъй като ние вярваме, че знанието и спортът са най-добрите неща, които можем да дадем на децата.“ – разказа в студиото на bTV Radio Емил Шиков от екипа на общинския културен институт.

Включени са много видове спортове. Някои от тях не са толкова популярни като стрелба с лък и катерене, други са много практикувани като футбол, тенис на корт, волейбол, карате. Ще има и танци. Екипът е помислил и за най-малките – ще има предизвикателство „пълзящи бебета“. „Искаме да направим едно състезание за бъдещи шампиони с много усмивки и много настроение. Да видим може би някои от бъдещите спортисти на България.

Във и около „Музейко“ ще кипи ентусиазъм. Десислава Темелкова от дирекция „Спорт и младежки дейности“ на Столична община коментира: „Ние смятаме, че науката е много съществена част в развитието на децата, но пък спортът е една особена магия, която обединява, той е изключително важна част от развитието на едно дете. Ние ще го представим по различен начин. Ще накараме родителите и децата да бъдат заедно. Ще накараме различни деца да бъдат заедно и родители, които симпатизират на „Левски“ или на ЦСКА, да бъдат заедно на терена, но да покажат как трябва да се борим. Нека да бъдат пример в този момент. Ще имаме футболни, баскетболни, волейболни изяви, демонстрации по карате и много деца сега ще си кажат то е страхотно и това е форма да умеем да се владеем. Нашите колеги от спортния клуб „Ронин“ смятат, че трябва да показват как трябва да осъществяваме и да намерим абсолютен самоконтрол. Преди всичко да контролираме себе си и след това да използваме това, което умеем, и в изключително подходящи ситуации.

Спортът калява духа, призовава да даваме най-доброто от себе си в благородно съревнование, да проявяваме своите заложби и сили. „Точно това целим – да извадим най-доброто от децата и преди всичко – те да бъдат заедно, да бъдат обединени. Знаете и за колективните спортове колко е важно различните да бъдат на едно място и да имат една единствена цел – победата. Спортът формира дисциплина, създава единство, обединява, възпитава в толерантност. Науката открива други светове. Ще обединим коренно различни направления. Имаме много игри за цялото семейство, ще предизвикаме децата да стрелят в кош, но и родителите да стрелят. Нека да видим кой ще е по-добър. Ще опитаме от абсолютно всичко с много музика, с много усмивки и с много настроение.“ – каза Десислава Темелкова.

Началото на маратона е в 9:30 ч. Организаторите напомнят, че тъй като районът ще е предназначен за спорт, хората да не идват с автомобили, а с градския транспорт („Музейко“ е съвсем близо до метростанция „Г. М. Димитров“). За участвалите в три активности деца ще има подаръци. Турнирът няма да има състезателен характер. В провеждането му безвъзмездно се включват над петнадесет клубове и организации.

Маратонът също така ще помогне за скрепяването на връзките между деца и родители. „Идеята на „Музейко“ е да бъде семейно преживяване. Напоследък децата все по-малко спортуват, повече са пред електронните устройства. Но пък ние искаме да покажем, че има и една друга страна. Има време да се забавляват, било то навънка или в различни видове спорт, да се предизвикат едно – друго, да изградят тези здрави връзки, които ще им помогнат това приятелството и доверието да бъдат още повече укрепени. Идеята на „Музейко“ е да учиш, докато се забавляваш.“ – посочи Емил Шиков.

Десислава Темелкова ни покани с думите: „Очакваме всички. Очакваме тези, които обичат науката. Очакваме тези, които обичат спорта. Очакваме тези, за които семейството е важно. Елате, ще се забавляваме, ще дадем всичко от себе си и вярвам, че ще постигнем невероятни резултати.” Емил Шиков добави: „Надявам се на много усмивки и много добро настроение. И всички ще станат печеливши, ще си тръгнат с широки усмивки.“

Интервю на Светослав Николов с Емил Шиков от екипа на „Музейко“ и с Десислава Темелкова от дирекция „Спорт и младежки дейности“ на Столична община.