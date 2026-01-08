Станимир Маринов-STANN представи в ефира на bTV Radio новата си песен „Пак да си моя“ – песен за обсебването и онова въздействие, което не избираш, но не можеш да се отърсиш от него. Текстът е на Цвети Маринова от Expose, музиката е на STANN, а режисьор на видеото е Павел Симеонов.

В главната роля във видеото отново влиза Кристи Маринова, която участва и в предишния проект на музиканта. Този път виждаме STANN и Кристи в по-екстравагантна вселена, изпълнена със светлина, цвят и движение. Някои сцени са създадени с помощта на изкуствен интелект, включително финалните кадри с вампирски зъби, които намигат към темата за неустоимото, донякъде граничещо с опасност привличане и придават на клипа мистичен характер.

Целия разговор със Станимир Маринов-STANN можете да чуете на следващия звуков файл.

Видеото можете да гледате тук: