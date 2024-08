Мария Спасова се занимава с музика от ранна детска възраст. Изучавала е народно пеене и поп и джаз пеене в гимназиалните години в Монтана и има множество награди от национални конкурси и фестивали и в двата жанра. Впоследствие завършва "Журналистика" в СУ "Св. Климент Охридски", като паралелно се изявява като вокалист в рок банди. "Не съм пяла фолклорни песни от 10 години", признава певицата. "Ценя качествената музика, но слушам всякакви стилове и жанрове", сподели тя. "По-трудно е да твориш щастливи, позитивни текстове", смята тя.

"Сънища" е дебютната авторска песен на Мария Спасова. Тя е автор на текста и музиката, а аранжиментите са дело на Роби Николов. Проектът е с RnB звучене, като ще бъде част от албум с джаз звучене, по който младата певица работи с пианиста Ангел Николов. "Песента ми прозвуча в съвършено различен акустичен вариант. Предизвиках се и направих песен в този стил. Тя е вдъхновена от стара любовна история", разкрива младото дарование.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Мария Спасова, разположено в звуковия файл:

Освен с изпълнителско майсторство, тя се занимава и с преподавателска работа с деца във вокална група "Мики Маус". "Аз много обичам деца, самата аз имам дъщеря на 3 години. В свободното си време обичам да чета книги, да свиря на пиано и да пея и да прекарвам пълноценно време със семейството си. Имам страст към писането - печелила съм награди за проза и поезия и имам много текстове, които чакат да бъдни изпяти. Обичам и чуждите езици - говоря английски, немски, нидерландски и малко гръцки език", споделя Мария Спасова.