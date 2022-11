Стартира нова инициатива за последващо използване на отпадъчната пластмаса, която рибарите изваждат от Черно Море. Тя се заражда в контекста на изложбата "Скритото море", която може да бъде видяна до 6 ноември 2022г. в столичната галерия “Credo Bonum” и сблъсква няколко гледни точки за българското море чрез кадрите на двама фотографи.

Мащабните панорами на Иван Атанасов пренасят посетителите на кеспозицията в някои от най-запазените и непокътнати от човешка ръка диви заливи по крайбрежието, а документалните кадри на Неделчо Хазърбасанов разказват историята на хората, които освен, че буквално вадят храната си от него, имат и съществена роля за опазването му. В центъра на експозицията е и една друга гледна точка под повърхността на морето, представена чрез инсталация от извадената от морето пластмаса.

"С 25 кораба извадихме 7 тона пластмаса", заяви в ефира на bTV Radio Светослава Диновска- председател на Фондация „За нашето море“. По думите й, държавната или общинската политика трябва да се променят за опазването и подобряването на черономорските екосистеми. "Трябва да се поставят контейнери за отпадъци, извадени от рибарите", подчерта Диновска.

В новата инициатива се търсят творчески идеи и проекти за повторно използване на пластмасата от Черно море. Чуйте повече в интервюто на Георги Митов със Светослава Диновска, разположено в звуковия файл: