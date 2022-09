Програмата „Заедно срещу рака на дебелото черво“ ще се проведе пилотно в София в периода септември - декември 2022 г. и е предназначена за хората на възраст от 50 до 74 години. Пилотната кампания „Заедно срещу рака на дебелото черво“ , инициатива на Фондация „Лъчезар Цоцорков“ , е отворена за всички хора в София, на възраст между 50 и 74 години от 5 септември до края на декември 2022 г. Програмата цели да помогне на стотици хиляди българи да получат достъп до безплатно изследване, което може своевременно да сигнализира за коварното заболяване. Повече за инициативата чуйте от Елена Джамбазова, програмен директор „Здравеопазване“, Фондация Лъчезар Цоцорков и проф. д-р Галина Куртева, която е един от водещите специалисти по медицинска онкология в България. Интервю на водещата Лили Ангелова за предаването “За града”.

