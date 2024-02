Рекламна академия е иновативен за българското образование формат на сътрудничество между университет и реалния бизнес, в който участниците работят по реални бизнес казуси. Академията не просто дава знания и умения, но и възпроизвежда взаимоотношенията рекламодател – рекламна агенция в забавен и полезен формат, в който участниците преминават през всички стъпки на рекламния процес – от бриф и разработване на стратегия до производство на творческите продукти. В първото издание се включват общо 6 компании – три рекламодателя и три комуникационни агенции, чийто представители са лектори, ментори и жури. В следващите години във формата се присъединяват десетки нови компании – за десетте издания на проекта над 100 водещи компании от комуникационната индустрия излъчват свои представители, които участват в академията в ролята на лектори, дискутанти, модератори и жури. В последното издание през 2023 год. участват представители на бизнеса от 44 компании.

За единадесетте издания на Рекламна академия са осигурени над 200 стажа и работни позиции на изявени студенти. Десетки от участвалите студенти са припознали работата в комуникационната индустрия като свое призвание, а рекламата – като своя професионална любов. Събитието се открива с лекционна част на 19 февруари. Практическите сесии ще се състоят от 19 до 22 февруари. Презентациите на готовите стратегии, обратната връзка от експертното жури и награждаването са насрочени за 22 и 23 февруари.

Повече за Рекламна академия чуйте от интервюто на Лили Ангелова с гл. ас. д-р Даниела Кадийска - щатен преподавател в Нов български университет, департамент "Кино, реклама и шоубизнес" и един от основателите на бакалавърска програма „Реклама", Росен Мисов -изпълнителен директор на Българската асоциация на рекламодателите (БАР) и Чавдар Кенаров – основател и творчески директор на Noble Graphics, председател на Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) и член на борда на Art Directors Club of Europe, в прикачения звуков файл: