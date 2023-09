98 процента от еропейците дишат токсичен въздух, показва проучване на британското издание Гардиън. Откритията се определят като драматична здравна криза. Данните на проучването и замърсяването на въздуха в България анализира пред bTV Radio Стефан Димитров, един от създателите на проекта Airbg.info.

„Много интересно проучване, още една гледна точка, която използва методологията на сателитни снимки и няколко хиляди наземни станции ,които контролират и измерват качеството на въздуха. Ако погледнем картата ще видим, че Западна Европа диша чист въздух, а Източна Европа, особено Полша, особено нашия регион – на България, Северна Македония, Сърбия и индустриалният район на северната част на Италия са в най-лошото оцветяване в черно, и с цвета на черния въглерод, така наречените фини прахови частици, които се появяват от нетипичните за тази планета процеси на горене. Тази планета не е свикнала, нито нашите организми не са направени за това и тези фини прахови частици влизат през нашите дробове, свързват се с нашите клетки и правят депа, причинявайки много сериозни заболявания. В основата на инфаркти, инсулти, около тях се образуват депата от холестерол, които водят до запушване на съдовете, както и тези фини прахови частици, които могат да бъдат до милиони във всяка една червена кръвна клетка, правят депа например в мозъка на хората, където в следствие се получават алцхаймер, деменция и други страшни болести. 50 души по данните на нашето министерство на здравето от 2017-та година умират на ден преждевременно в България от именно тези фини прахови частици, без да добавяме останалата част от спектъра на замърсяването на въздуха, като например азотни оксиди, и това е трагично. Данните са потвърдени от СЗО, която казва, че броят е приблизителен, около 48 на ден. Данните са от преди години, ако ги направим днес, само сме влошили нашите навици“, посочи Стефан Димитров.

Цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.