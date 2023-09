Филмът „Уроците на Блага“ на Стефан Командарев ще представи България в надпреварата за наградите „Оскар“ в категорията за чуждоезичен филм. Това до момента се е случвало и с други два филма на режисьора. Първият – „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“, дори попадна в краткия списък от девет заглавия за престижното отличие. Новата творба на Командарев спечели голямата награда „Кристален глобус“ на фестивала в Карлови Вари, а за най-добра женска роля отличието получи Ели Скорчева. С този филм тя се завръща на екран след 30 години пауза. Националната премиера на „Уроците на Блага“ ще бъде на 24 септември на фестивала за ново българско кино „Златна роза“ във Варна.

„Ние живеем в държава, в която на всеки ъгъл има сюжети за филми. Когато човек търси реалните истории и се опитва да ги пресъздаде по автентичен начин, нещата се получават. Аз нямам идея каква е тайната на успеха и на разпространението по света, но като че ли е това. То се цени много по света. Там нямат нужда от имитации и компилации, а от автентични, реалистични житейски разкази и човешки истории, които вълнуват. Ако те са истински, достигат до сърцата на зрители по различни държави и континенти.“ – коментари Стефан Командарев в интервю по bTV Radio. Той е щастлив, че филмът вече има покани за множество фестивали и планира кампанията по пътя към „Оскарите“.

Тези филми силно вълнуват и самите участници в тях. В „Уроците на Блага“ се включват музиканти от Симфониета Шумен с директор и диригент Калина Василева. Те със силна емоция се подготвяха за снимките. „Имахме страхотна помощ от цялата шуменска общност, те направиха всичко възможно да се чувстваме и да работим максимално добре. Другото голямо богатство бе участието на Симфониета Шумен. Нейният директор и диригент – прекрасната Калина Василева, освен че участваше със своя оркестър, написа музиката за филма. Един ден работихме заедно в залата – и музикантите, и Калина дадоха всичко то себе си. Музиката ѝ пасна по много хубав начин на картината.“ – отбеляза Стефан Командарев.

Един филм е в състояние да промени живота. Какво е въздействието на „Уроците на Блага“ върху автора? „С всеки един филм човек трупа опит. Това казвам и на моите студенти – киното не се учи в аудитория и на лекции, а като снимаш и правиш грешки, от които се учиш. От всеки филм у мен остава много, същото е и с този. Така се натрупват качества и опит. Чисто човешки и емоционално всеки един филм го сравнявам с голяма любов, с пълно отдаване на нещата, с влизане в правенето на филма и след края на работа го гледам само на премиерата и никога повече.“

Член на комисията по подбора на българска номинация за участие в състезанието за наградите „Оскар“ за чуждоезичен филм е Зорница София. За достойнствата на „Уроците на Блага“ тя коментира: „Филмът е тежък и всепоглъщащ, но аз го гледах с безкрайна радост и гордост, че имаме такъв български филм. Той има много предпоставки да го забележат и така да забележат и нас. Мисля, че е много подходящ и с това, че жена е главната героиня – много женски истории остават неразказани. В случая това е направено с много психологизъм и разбиране за героинята от страна на режисьора и сценариста. Това е жена на възраст, което е необичаен главен герой за филм. Виждаме феноменална игра на Ели Скорчева. Изключителният екип – оператор, режисьор и актриса, е все едно един човек – толкова е майсторско. Този филм е със много силни социални теми, което е характерно за творчеството на Стефан Командарев, но тук няма един отговор на финала. „Уроците на Блага“ е с темата за възрастните хора, за корупцията и измамите в държавата, с големия въпрос – когато толкова години толкова систематично държавата отсъства – какво става с единиците хора, успели да съхранят морала си като островче в океан. Дали този остров не потъва в грамадното зло? Откакто го гледах, не минава ден без по някакъв повод, сблъсквайки се с нещо в нашата действителност, да не се сетя за него. Той задава големи въпроси и не дава отговор и решения. А въпросите са зададени толкова остро и ярко, че не можеш да ги избегнеш. Този филм е като лекарство с отложено действие – остава дълго в теб и се надявам, че ще има и ефект за социална промяна.“

Два филма на Зорница София също са участвали в надпреварата за „Оскар“. Първата творба на Стефан Командарев, отправила се към този връх, бе „Съдилището“ през 2015 г.

Интервю на Светослав Николов: