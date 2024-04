„Заедно сами“ - Кръстих тази песен по този начин с ясното съзнание, че тя може да се приеме като тъга, като тъжна песен, но не, тя е любовна песен, защото модерната форма на любов е хората да са заедно и да са сами и сами, но заедно. Ако го гледаме от някакви предишни времена, може би е тъжно, обаче е форма на любов.“, разказа в специално интервю за bTV Radio музикантът и артист Стефан Вълдобрев за песента „Заедно сами“, която е първият сингъл от новия албум на „Обичайните заподозрени“ - „!Удивителни въпросителни?“.

За въпросите в песните от албума „!Удивителни въпросителни?” музикантът посочва: „Артистът обикновено не дава отговори, хвърля въпроси в пространството и всеки си намира отговорите, обаче наистина, без да е било преднамерено, без да съм го мислил, накрая като започнах да търся заглавие на албума и минавам по песните и си казвам – ок, кое е най-подходящото? И чак тогава забелязах, че във всяка една песен има някакъв въпрос. Тоест текстът се гради около въпрос. И много се зачудих, не е било търсено. Но примерно – първата песен, с която ще стартира, се нарича „Барабан“ и тя започва – „10 пъти ме попита, мога ли в съня ти да опитам да запаля огън с тебе, до него да заживея? 10 пъти ме попита…“ и така. След това- „Вдъхновение“ – „Питаш ме какво е вдъхновение? Ще ти кажа – краен срок и напрежение, начало на безкрайно изречение, ерекция на твоя ум, опустошение.“ След това – самата песен „Въпроси“ – „А ти кой си, какво си, защо си, въпроси, кога се появи, защо?“ Пълно е, с всяка песен има някакви такива въпроси, аз си казах – ок, може би трябва да се върти около това, но самата дума въпроси някак си за заглавие ми се струва изчерпана, затова потърсих нещо по-оригинално и се спрях на „!Удивителни въпросителни?“. И мисля, че е доста сладко.“

„Този албум представя песни на хората, виждам реакцията и тогава решавам коя да бъде сингъл, как да я променим в студиото, мисля, че 60-те години бандите са правили така – тръгват на някакво турне, 2 години свирят песни и след това влизат в студио и ги записват, буквално за 2-3 дни, защото всичко им е ясно. Просто различен подход, обичам да променяме, да се изненадваме. Отделен въпрос е, че аз много не мога да видя реакцията на хората, защото пея със затворени очи. Но в малките промеждутъци, когато ги отворя мога да преценя къде е енергията. И си давам сметка за това.“, допълва още Стефан Вълдобрев за подхода групата да тества как публиката реагира на новите парчета.

Трудно се пишат мажорни песни и да поддържаш линияна оптимизъм, много по-лесно е да напишеш песни, пълни с тъга, казва още Стефан Вълдобрев пред bTV Radio: „Да се направи песен с метафори, с поезия, ок, има страшно много прекрасни поети в България и аз съм се учил като ученик от българската рок музика, която използваше в текстовете на песните страхотни поети, обаче за лошо или за добро, така се стече пътят ми, особено след песента „По-полека“, очакванията са точно за този позитивизъм и за тази лекота. И повярвайте ми, това е много трудно уравнение. Защото много трудно се пишат мажорни песни. Много по-лесно се пишат минорни. Пълни сме с тъга, с тревоги, всички по света, особено в момента, обаче да се чувстваш някак си задължен да отговориш на тези очаквания да не хлътнеш в тези тревоги, а да поддържаш някаква линия на оптимизъм, защото е необходима, ето тук идва трудното. И в този албум се усещам, че ми е адски, адски трудно. Тръгвам на някъде, виждам как самата посока по естествен начин тръгва в някакви размишления, в някакви такива тъги. И си казвам – стоп, не сега, като се оправи светът, тогава пиши тъжни песни, колкото си искаш. Сега не, сега нямаш право! Което пък е рисковано от гледна точка на това, че когато се чуят мажорни песни, те много лесно могат да бъдат объркани с нещо по-наивно, по-детско, по-инфантилно, тази група с мажорните песни. Това е най-трудно, уверявам ви! И мисля, че ние вече говорим на един език в групата и знаем какво да правим, овладели сме този процес. В момента просто се наслаждавам на тези записи, които текат, стават прекрасно.“

Цялото интервю на Стефан Вълдобрев за bTV Radio пред водещата Надежда Василева за новия албум, емоциите от концертите и предстоящото турне на „Обичайните заподозрени“, което стартира през юни – можете да чуете на звуковия файл:

Видеото към песента „Заедно сами“ можете да гледате тук: