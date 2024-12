„Обичайните заподозрени“ пуснаха преди дни новото си видео към песента "Черно-бяло Черно море". В него участват децата от Вокална студия "Дъга", които правят пакост след пакост.

„Всичко беше по сценарий, всичко беше режисирано. Васил Стефанов – режисьорът, и Стефка Николова, те са в тандем, бяха с няколко листа, описани всичките етюди, които трябва да се случат. И само снимаме, задраскваме, снимаме, задраскваме. Ние преди това се събрахме с тях, за да решим какво да бъде като пакости. И направихме много голям списък с пакости. Може би това са нещата, които на нас ни се е искало, но вече сме на такива години, че не можем да правим, и затова помолихме децата. И помня много добре, че това с възглавниците ние двамата с Васил го предложихме, Стефка беше против, като всяка жена има здрав разум. И казваше – недейте с тези възглавници, моля ви се! Васил до последно настояваше, и ние купихме възглавници. И после разбрах защо Стефка е казвала това- защото после час и 45 минути останахме да чистим с едни прахосмукачки целия този пух в студиото, и всичко на наш гръб ни се върна. Изводът от целия клип е, че трябва да слушаме жените.“, разказа Стефан Вълдобрев пред bTV Radio.

“Децата са прекрасни. Миналата година някъде по това време, началото на декември направихме един голям концерт в НДК, и той беше кръстен – коледният летен концерт, защото имаше пясък, шезлонги, и идваха на сцената и се снимаха до нас, и беше много хубаво. И аз тогава представих 7 нови песни от албума, тази беше една от тях, с най-голям успех мина. Но много исках да има като контрапункт в самата песен деца. Попаднах случайно на тази Детска студиа „Дъга“, с главен художествен ръководител Снежана Полихронова-Кърнолски и те озариха всичко, бяха прекрасни. Справиха се чудесно в записите. И след това им обещах, че ще заснемем клип и аз го направих за тях основно. За да може да ги има тях в този клип. Тя е лятна песен, но ние изтървахме лятото и както се случва при нас, винаги всичко е наобратно, и аз казах – щом не е лятото, ще я пуснем за Коледа. И ето я сега – „Черно-бяло Черно море“ за Коледа. Вместо климатик, топлината била истинска и топла като в стар кожух. Това са препратки, да ги наречем, винаги има носталгия по миналото, по едни спокойни времена, които са били в целия свят. Няма нищо политическо – тук един строй, пък там друг строй, нищо такова. Просто може би – жалба за младост. Кулминациите са чисто човешките от морална, от етична гледна точка. За мен едната кулминация е – и щом са питали вземаш ли тази жена, и ти си казал Да, е Да за цял живот. Поколението на нашите бащи, майки, на нашите баби и дядовци, те са живели повече от 50 години заедно. И като че ли ние сме първото поколение, което не може някак си най-елементарно усилие да положим да разбираме, да прощаваме, да сме малко по-смирени – някаква такава вакханалия, и това няма общо с никакъв строй, с никакви социални моменти. И другото, което на мен лично много ми допада – защото аз съм аналогов човек в текста, - правели музика и кино само на лента в наивен аналогов свят. Филмите на лента може да се различат винаги от филмите, снимани дигитално.”, каза още Стефан Вълдобрев.

На Стефановден – 27 декември, можете да гледате на живо „Обичайните заподозрени“ в City Stage в София. Какви изненади обмисля Стефан Вълдобрев за имениците, можете да чуете на следващия звуков файл.

Видеото можете да гледате тук: