„Метафората е простичка за това как се справяме в живота и всички сме такива много крехки и нетрайни като хартиени лодки, които без платна и без гребла по течението на реката, където ги заведе течението, в бреговете, в скалите, водовъртежите, пишем с някакво мастило върху себе си и искаме нещо да остане, накрая обаче то обикновено се разтапя във водите. Звучи тъжно, но е мило, но е романтично. В общи линии е така по детски наивно.“, каза пред bTV Radio Стефан Вълдобрев за песента на Обичайните заподозрени „Хартиени лодки“.

Видеото към песента е на режисьора Крис Захариев.

„Аз единствено предложих да се осъществи през нощта, за да бъде по-мистична и по-нереална атмосферата. Иначе всичко е негово дело, той си го измисли, неговият екип, прекрасен, млади хора. Удоволствие е когато видиш как млади хора си разбират от работата и са си тръгнали уверено по пътя. Аз наблюдавам Крис отдавна, тъй като държа да имам поглед върху българското кино, гледам на него като на млад кинорежисьор, още от късите му филми в НАТФИЗ, в youtube канала, и много ми допада неговият начин на работа, на разказ. Работи много чисто, много професионално и с много чувство за хумор, което много ми допада и винаги има път в неговите филми. Някой пътува с влак, с кола, и на мен това ми е много близко, понеже аз самият съм винаги на път. Още миналото лято говорих с него, предложих му и той прие много ентусиазирано, което много ме зарадва. Питаше за сроковете, нищо друго, аз му казах, че нямаме срокове, вече съм в тази част от творческия си път, когато нищо не е на всяка цена и не се бърза, когато стане. Имах тогава идея за други клипове, казах - трябва да отлежи и да го чувстваме готово. И всъщност минаха 5-6 месеца, докато излезе видеото. И тази история, която той разказа като кино, като кратък филм, на мен много ми допадна, ние нямаме такъв клип досега“, разказа още Стефан Вълдобрев.

Цялото интервю можете да чуете на следващия звуков файл.

Видеото можете да гледате тук: