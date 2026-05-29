Как звучи „Акустиката на България“ и как „Обичайните заподозрени“ са избрали местата, на които да запишат песните си, разказа в ефира на bTV Radio Стефан Вълдобрев:

„Всичко става много спонтанно и много интуитивно. Случи се, че просто имах едни песни и концерт във Варна и им казвам – дайте да използваме след концерта, 2 дни да отделим за това. Там има 4 места. Едното е солниците в Провадия, другото е римските терми във Варна, другото е Дворецът в Балчик и на път за Балчик има оброчище Текето, светилище, дервишко и мюсюлманско е било, и тракийско, и православно, място, наситено с енергия. Тези 4 места. И те казват момчетата от групата – кои песни? Викам дай да видим – тук тази, тук тази, според инструментите, според настроението. И след това приключихме всичко и всички хора, които ни посрещаха там на местата – археолози, хората от музея, музейни работници, на които искам специално да благодаря, страхотно отношение към нас и към проекта, и те казват – много хубава песен сте избрали, тя е точно за това място. И аз казвам – чакай да видим така ли е, и се оказва така. Провадия – песента се казва „Първите неща“. А в Провадия солниците са на 7000 години, това е едно от най-първите селища, даже преди каменната епоха. Имаше една открита част от стена – 4-5 метра, и помолих Стунджи да запише един чинел там, за да има обратния звук, точно до стената и археологът казва – тази стена не е пипана, седи си, няма вмешателство и тя е на 6600 години. Това е наистина много вдъхновяващо. 6600 години като чуеш и ето един такъв звук, запечатан от 6600 години. И като отидохме в Двореца, беше песента „Красота“ и си казах – разбира се, това е едно от най-красивите места в България. Нещата се нагласят.“, казва Стефан Вълдобрев.

На въпрос умеем ли във времената на сериозни теми, проблеми и конфликти да виждаме красотата, той отговори:

„Буквално снощи бяхме с приятели и си говорихме за това нещо, те даже са част от проекта „Акустиката на България“, тонрежисьорът, едно друго момче по техническите неща и стана дума за обиколката на Италия, за Джирото, и аз им казвам – страшно се радвам, защото имаше много голямо вдъхновение в хората в България, в социалните мрежи, вижте тази снимка колко е красива, вижте това колко е красиво, а от 10 години това ми е ежедневието, аз ги виждам тези неща и през цялото време съм ги виждал. И им казах – радвам се, че изведнъж се видя България през тези очи, защото сега ми е по-спокойно като казвам какво правя и защо съм тръгнал да правя проекта „Акустиката на България“. Просто си слагаш такива различни лещи, различни диоптри, различен цвят на очилата, за да видиш красивото, за да видиш момента. И аз ако не друго, през годините съм успял да си калибрирам погледа по този начин. Даже с Митко си говорехме, отдавна не се бяхме разхождали в центъра на София, отделихме един следобед, ами то страхотни ъгълчета и места. Викам аз това го правя буквално събота и неделя всяка сутрин, ставам рано докато няма никой и си вземам чаша кафе и обикалям. Страхотни ъгълчета, страхотни дворчета, страхотни фасади, фрески, на мен това ми пълни душата. И като обикалям България го правя същото нещо. И аз виждам България с такива очи. И бих искал повече хора ако мога да вдъхновя да започнат да виждат България с такива очи, и през новия проект и песента „Красота“, тя е за това.“.

Очаква се до края на годината „Обичайните заподозрени“ да завършат новия си албум, а през лятото публиката може да чуе на живо някои от песните по време на лятното им турне. На 6 юни групата ще излезе на сцената на „Маймунарника“ в София.

Целия разговор на водещата Надежда Василева със Стефан Вълдобрев за песента „Красота“, „Акустиката на България“ и предстоящите им концерти, можете да чуете на следващия звуков файл.

