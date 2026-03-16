В социалните мрежи тя ни води на пътешествия „Около света със Стефи“, а в ефира на bTV Radio Стефани Анастасова разказа за приключенията си в Колумбия, Мексико, Белиз, Гватемала, Ел Салвадор и Панама. Стефи посреща 2026-та година в Колумбия.

„Колумбия е една изключително музикална държава, музиката е навсякъде, част от начина им на живот и в Северна Колумбия, град Картахена, някак си дори се усещаше по-силно, и нещо, с което ще запомня престоя ми в град Картахена и Колумбия са техните автобуси-дискотеки, изключително цветни, шумни автобуси, които тръгват около 7 часа вечерта и за един час човек обикаля града, малко като европейските hop on hop off автобуси. Пътуваш, малко ти разказват за града и пак се качваш, това го имаше като елемент, но когато се качиш следва страшна музика, дискотека, за около час-два. Атмосферата беше невероятна и помня, че завърших youtube-видеото си от този момент с – това трябва да се въведе в България, защото е изключително готино. И точно за хора като мен, които обичат да си лягат рано, до 20ч. реално може малко да се накупонясваш и да се прибереш вкъщи. Имаше и много други интересни моменти. Например в националния парк срещнах местно племе. Това е един от най-интересните моменти и преживявания в Латинска Америка за мен. Племето живее в джунглата и не бих казала, чее популярно изживяване да ги видиш, те просто си живеят там. Аз бях отишла на преход сама, много обичам да ходя на планина и попаднах на тях, и успях да организирам среща с тях, и ми разказаха за техния начин на живот, колко са близки с природата. Едно безценно изживяване човек да се докосне до хора, които гледат на живота по съвсем различен начин. Място, където телефоните не съществуват, интернет не е нужен на никого.“, разказа Стефи в ефира на bTV Radio.

За нея без съмнение най-красивият град в Мексико, който е посетила, е Оахака.

„Сега посетих Мексико в края на януари и началото на февруари. Била съм вече в Мексико и в Оахака, и знаех, че искам отново да го посетя, това е изключително цветен град, известна дестинация е. Много красив град, определено го препоръчвам, не е много далече от столицата Мексико сити, определено си заслужава за няколко дни“, смята Стефи.

В Гватемала тя нощува близо до активен вулкан.

„Изживяването е невероятно, аз посетих Гватемала преди няколко години и знаех, че това е нещо, което бих повторила и потретила. Спиш, пред теб виждаш лава, чуваш изригвания на активен вулкан. Това е топ-преживяването в Гватемала“, посочва пътешественичката.

Цялото интервю със Стефани Анастасова за пътуването в Латинска Америка и как тя разбира, че пътешествията са „нейното нещо“ и за начина, по който тя опознава света, можете да чуете на следващия звуков файл.