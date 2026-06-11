„Откакто заработи системата ни за взаимопомощ, всяка година призивите ни за помощ се увеличават. Само за последната година те са над 700 от цялата страна, хора, които са в безизходица и които са минали по тази редичка, която вече изброихме – близки, приятели и т.н. и са притиснати до стената. Накрая те за щастие разбират за нас и за нашето мобилно приложение „Дари кръв“. Хората в нужда ни откриват и за щастие им даваме работеща реална алтернатива на търгашите на кръв, защото докато дойде хубавият момент, в който достатъчно хора осъзнаят, че е добре да се ходи в кръвния център не при нужда, а когато се чувстваш добре, и когато имаш възможност, до тогава много хора – в България над 600 човека всеки ден имат спешна нужда от помощ.“ Това разказа в ефира на bTV Radio Стефка Попова-Лазарова, председател на Българската организация за доброволно кръводаряване - единствената такава доброволческа организация у нас, която съществува от 2010-та година. Чрез системата за взаимопомощ „Дари кръв“, Българската организация за доброволно кръводаряване помага на спешно нуждаещи се от кръв. Чрез мобилно приложение всеки може да потърси подкрепа.

На 14 юни ще отбележим Световния ден на безвъзмездния кръводарител, който тази година минава под мотото :“Една капка хуманност. Дари кръв! Спаси живот!“. То е вдъхновено от послание на поета и философ Руми „Ти не си капка в океана, ти си целият океан в една капка.“

„За съжаление, страната ни продължава да страда от сериозен недостиг на кръводарители и въпреки наглед увеличения брой акции в някои региони на страната, пациентите продължават да бъдат притискани, тормозени, те и техните близки да търсят кръводарители по всякакви начини. Това, което трябва да подчертаем е, че тези начини – чрез роднини, чрез познати, чрез незаконно платени кръводарители, това не е нормален подход. Хората не бива да бъдат притискани и не е правилно. Не само, че не е правилно, това не е и законно.“, разказа Стефка Попова-Лазарова.

„В основата на тези проблеми са години бездействие, години закостенели практики и нежелание да се промени самата система на кръводаряване. Реално кръвните центрове са абдикирали от тяхната отговорност да популяризират и насърчават доброволното кръводаряване, да осигуряват необходимата кръв за здравеопазването ни, и са я прехвърлили на близките и на самите пациенти. Нещо, което е изключително опасно и Световната здравна организация не случайно обявява единствено доброволните кръводарители като безопасна категория кръводарители, а не роднинските, семейните, близко родствените и още по-малко платените, защото там рискът от откриване на противопоказания е огромен. Това поставя в опасност всички приемници на кръвта, а никой не е застрахован, че утре няма да има нужда от кръв за него или за негов близък. Всички имаме интерес тази кръв освен налична да е безопасна.“, посочи още тя.

Целия разговор можете да чуете на следващия звуков файл.