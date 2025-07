Имат ли основания притесненията на нидерландското правителство, което препоръча на родителите да ограничат децата си от социалните медии?

Да, доказано е, че като цяло дългото прекарване пред екран на всякакво устройство е вредно. Разликата между децата и възрастния е, че при децата мозъка все още се развива и дългото стоене пред екраните уврежда здравето и развитието им.

Защо социалните медии са навлезли до такава степен в ежедневието на децата ни?

Проблемът с използването на социалните медии е доста обсъждан и е важно да продължим да го обсъждаме. Освен разговорите обаче, е важно да обърнем внимание и на примера, който даваме. Албърт Бандура е сред най-известните психолози и е изучавал до каква степен нагледният пример влияе върху поведението на децата. В експеримента, който е направил с Bobo doll, той показва, че децата копират поведението, което наблюдават, дори когато не им е обяснено с думи. За съжаление телефонът и социалните медии са бързият начин за "мир". За да имаме време да работим, готвим, да бързаме за някъде. Понякога се страхуваме от битки, истерии и скука.

Как екраните влияят върху мозъка на децата?

Проучване с мозъчни скенери (MRI), публикувано в Scientific Reports, доказва, че прекомерното време пред екрани при деца между 3 и 5 години може да се свърже със забавено развитие на мозъчни области, отговорни за език, памет и внимание. Наблюдава се преждевременно изтъняване на мозъчната кора, която е ключова зона за самоконтрол, обработка на информация и вземане на решения.

При по-големи деца (9–10 години), данни от дългосрочни изследвания на Националния здравен институт на САЩ (NIH) показват, че:

над 2 часа екранно време дневно е свързано с по-ниски резултати по тестове за език, памет и мислене;

при над 7 часа дневно, се наблюдава същото преждевременно изтъняване на мозъчната кора – сигнал, че мозъкът не се развива оптимално под натиска на прекалена дигитална стимулация.

Защо децата се “залепват” за екрана?

За съжаление, децата буквално се “залепват” за екраните. За което има научно обяснение - екраните активират мозъчната система за награда, изпращайки допамин – знаем, той е свързан с чувство за удоволствие и започва омагьосан кръг - започваме да изпитваме нужда от още допамин, което се превръща в наша мотивация. Така в бързите, светли и вълнуващи приложения и игри мозъкът се „научава“ да иска още и още.

