Все повече подлези в София стават безопасни и уютни с художествено оформление, което естетизира градската среда, но дава и разказ за София – за белязалото нейното развитие и даващото ѝ енергия днес. Любо Вуков – сътрудник на кмета Васил Терзиев, обясни в предаването „За града“ по bTV Radio, че първо се прави ремонт, като се премахва окачения таван, за да е по-евтин ремонтът и по-лесна поддръжката, със смола се спират течовете при разход от две – три хиляди лева на подлез, поставя се ново лентово LED осветление. Така от досегашните между един милион и половина и два милиона и половина на подлез цената на ремонта и обновяването пада на сто – сто и двадесет хиляди.

Снимка: Светослав Николов

Подлеза при Орлов мост

„И след това те се превръщат в място за изкуство. На Орлов мост изложихме репродукции на картини на Йозеф Обербауер, а в окачването на таблата дори участва негов праправнук. Тази година са направени осем подлеза, включително при тунела „Люлин“. Изрисувайки ги с графити, правим така, че те да се пазят, върху рисунките не се драска.“ – разказа Любо Вуков.

Снимка: Светослав Николов

Подлеза при Орлов мост

Най-новият ремонтиран подлез е пред гара „Подуяне“. Със стенописите там е почетено делото на Братя Прошек. „Те са направили страшно много за града и искахме да им отдадем почит. Нека децата от близкото училище, като минават от тук, да се запознават с това какво и как е направено.“ – посочи Любо Вуков.

Снимка: Светослав Николов

Подлеза пред гара „Подуяне“

Делото на братя Прошек свързваме основно с пивоварната фабрика, но минавайки през подлеза при гара Подуяне, виждаме, че техният принос е многопосочен. Художникът Константин Кръстев с псевдоним Костура разказа, че и самите артисти откриват детайли от историята на София, с които не са били запознати: „Делото на братя Прошек е велико, те са едни от основополжниците на нашата столица като архитектурно наследство и градоустройство.“

Снимка: Светослав Николов

Подлеза пред гара „Подуяне“

Изрисуваните пана се съсредоточават върху най-емблематичните истории, свързани с техния живот – Паметника Левски, първата печатница, първата жп гара, Лъвов мост и Орлов мост, пивоварната, техен братовчед е участвал в създаването на интериорния дизайн на Народното събрание, имат църква в София, изградено от тях е и пристанището във Варна.“

Снимка: Светослав Николов

Подлеза пред гара „Подуяне“

Стенописите са направени от сдружение 0511. „Подходихме с голяма отдаденост към преобразяването на този подлез – досега тъмен и мрачен. Пребоядисахме го в светли приятни цветове, които да отворят цялото пространството. В проекта, който направихме с общо 15 артисти, водещ е ретро-исторически стил, всеки автор подходи към задачата със собствена визия.“ – разказва Константин Кръстев – Костура.

Снимка: Светослав Николов

Подлеза пред гара „Подуяне“

Той сподели колко много хора са изразили своята благодарност за тяхната работа, дори живеещ наблизо човек всеки ден им е носил кафе.

Снимка: Светослав Николов

Подлеза пред гара „Подуяне“

„Целта ни е всеки подлез да е със собствена история, пресъздавайки спомен за нещо, което хората харесват. Искаме те да носят културно послание и градска идентичност.“ – каза Любо Вуков. Приносът на братя Прошек вдъхновява. „Те са красноречив пример за родолюбие чрез това да изпъкваме с конкретни дела. На всяко те са се посветили и са го направили с изключително отношение към детайла.“ – разказва артистът за заряда, с който работят по оформлението на стенописите.

Снимка: Светослав Николов

Подлеза пред гара „Подуяне“

По новата структура на Столична община подлезите са при нея, а не в районните администрации, за да има достатъчно средства да се обновят, посочи Любо Вуков. Общо в София подлезите са над 60 и амбицията е всички да се ремонтират до края на този кметски мандат. Към всеки обект се подхожда по специфичен начин. Изборът на артисти и произведения за подлеза на метростанция „Западен парк“ е направен чрез фестивал със състезателна цел. Включват се над 20 участници, включително пет момичета, които рисуват с четки, разказа Константин Кръстев – Костура. Вече е преобразен и подлезът на Алея „Яворов“ при бившата къпалня „Мария Луиза“, който свързва новата и старата част на Борисовата градина. Там темата е творчеството на поета, а природни елементи синхронизират с чувствата и мотивите в неговите стихове, допълни артистът.

Снимка: Светослав Николов

Подлезът на метростанция „Западен парк“

Подлезът на следващата пряка – към Семинарията, ще бъде посветен на спортните успехи на България чрез делото на Димитър Пенев и постиженията на националния отбор по футбол на световното първенство в САЩ през 1994 г., представи предстоящото Любо Вуков. Константин Костура представи визията за още един подлез край Борисовата градина – при ул. „Жендов“ – стенописите ще са с флората и фауната на всички континенти.

Снимка: Светослав Николов

Подлезът на метростанция „Западен парк“

Освен че се облагородяват градските пространства, тази инициатива дава и поле за творческа изява на младите таланти. С грижа за тях през миналата година бяха обособени две места за рисуване – под моста за кв. „Левски“ и на стената на ИСУЛ, съобщи още Любомир Вуков.

На основната снимка: Константин Кръстев – Костура пред своя стенопис в подлеза пред гара „Подуяне“

Your browser does not support the audio element.