R&B изпълнителят Стивън Ачикор представи в ефира на bTV Radio новата си песен „Love you".

"Написах тази песен в много труден момент, аз се намирах на кръстопът, когато трябваше да реша дали да се откажа или да се боря за себе си. И се научих как да обичам себе си отново. Понякога хората минават през трудни моменти и ситуации и забравят за себе си. Тази песен би трябвало да окуражи всеки човек да обича себе си, защото когато обичаш и се грижиш за себе си, можеш да дадеш любов на другите. Това е посланието на тази песен, която аз написах с Даниел Удожи и се надявам, че всеки, който я чуе, може да види нещо за себе си в нея", разказа Стивън Ачикор.

Стивън пее от 13-годишен, има уникален тембър, и е госпъл и поп изпълнител. Има 8 братя и 2 сестри. Той пристига в България през 2015 година, за да учи.

"Вече живея 8 години в България, работя и живея тук, вече съм българин. Любимата българска дума за мен е любов, разбира се!", казва Стивън.

"Реших да дойда да следвам тук, защото ми трябваше нещо, което е по-далече от дома ми, по-далече от нещата, които са ми познати. Аз съм артист, естествено, тоест ми трябваше нещо друго, по-различно от това, с което съм свикнал. И ми трябваше да се отдалеча от това, което ми е близко, защото семейството е около мен, 8 братя и 2 сестри. Така че, аз говорих с приятеля си, и той ми каза да дойда в България. И това беше причината, поради която дойдох тук. Дойдох тук да уча бизнес и сега се опитвам да се развивам всеки ден.", сподели още певецът.

Цялото интервю на Стивън Ачикор за музиката, новата му песен, бъдещите проекти и за любовта - можете да чуете на звуковия файл.