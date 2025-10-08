Столична община въвежда кризисна организация за сметопочистването в Люлин и Красно село. Срокът е две седмици, през които ще осигурим обслужването на районите с вътрешен ресурс. Извозването ще се извършва от техника и екипи на Завода за отпадъци (СПТО) и други общински структури.
От Столичния инспекторат призовават гражданите незабавно да подават сигнали, ако засекат някой да изсипва отпадъци повече, отколкото едно домакинство стандартно изхвърля (опити за саботаж). Институцията е мобилизирана да следи за провокации и саботажи.
Какви сигнали за завирявания, запушени канали и шахти по улици, вили и дворове през последните часове след продължаващите валежи? Как да се отървем от излишната листна маса? Как Инспекторатът ще се бори с кризата с отпадъците в районите „Люлин“ и „Красно село"?
Чуйте от интервюто на Георги Митов със Стойчо Стойчев – началник отдел „Контрол на общинската инфраструктура“ от Столичен инспекторат: