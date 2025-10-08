Столична община въвежда кризисна организация за сметопочистването в Люлин и Красно село. Срокът е две седмици, през които ще осигурим обслужването на районите с вътрешен ресурс. Извозването ще се извършва от техника и екипи на Завода за отпадъци (СПТО) и други общински структури.

От Столичния инспекторат призовават гражданите незабавно да подават сигнали, ако засекат някой да изсипва отпадъци повече, отколкото едно домакинство стандартно изхвърля (опити за саботаж). Институцията е мобилизирана да следи за провокации и саботажи.