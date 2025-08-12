От 16 август до 14 септември столицата ще бъде домакин на поредица от арт работилници и творчески събития в рамките на фестивала „Цветовете на солидарността“. Организиран от фондация „Ценности, добродетели, интегритет“, той се провежда с подкрепата на Столична община – „Лятна програма“, и програмата „Европейски корпус за солидарност“, администрирана от Центъра за развитие на човешките ресурси. Фестивалът ще обхване Западен, Южен и Северен парк и Борисовата градина.

„Идеята е да предоставим достъп до атрактивни творчески занимания за жителите и гостите на София в мултикултурна среда.“ – обясни в интервю по bTV Radio Ралица Руменова от фондацията. В рамките на един месец ще се проведат седем събития с над 24 арт работилници с различни техники и материали. Различното е участието на 11 международни доброволци на фондацията по програма „Европейски корпус за солидарност.“ В подготовката и провеждането на събитията се включват млади хора от Италия, Франция, Германия, Испания, Полша, Египет и Турция. „Така фестивалът ще бъде сцена за многокултурен диалог, като всеки доброволец ще донесе арт похвати от своята култура и можем да очакваме иновативни елементи. Ще имаме доброволци с различни увреждания.“ – каза още Ралица Руменова. Осигурена е достъпна среда, а събитията са адаптирани за участници на всякакви въздрасти.

Първото събитие е на 16 август от 10:30 ч. в Барбекю зоната на Западен парк. Ще има занимания по ебру, рисуване с маслени бои, работа с вълна и специални изненади. В програмата:

Северен парк – 23 август и 7 септември (вход откъм кв. „Свобода“)

Южен парк – 30 август и 8 септември (вход откъм ул. „Нишава“)

Западен парк – 16 август и 6 септември

Борисова градина – 14 септември – голям финал с изложба и демонстрации на най-атрактивните работилници.

„Надяваме се фестивалът да създаде пространство за иновативни колективни процеси и междукултурно общуване, като същевременно даде възможност на младежите да развият своите умения и да се почувстват полезни на обществото.“ – подчерта Ралица Руменова.

Входът за всички събития е свободен.

Интервю на Светослав Николов: