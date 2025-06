Най-младежкият филиал на Столична библиотека в район Студентски отбелязва 10 години от създаването си с откриване на ново споделено пространство за четене, срещи и събития, литературни четения и финал на Третия шампионат по поезия на софийските училища „Млада метафора“.

Един от основните приоритети на най–голямата публична библиотека в страната Столична библиотека е разширяване достъпа до култура на различни социални групи от по-отдалечените софийски райони, приобщаването на децата и младите хора към книгите и четенето, както и развитието на публиките и подкрепата за общности, обогатявайки културното предлагане извън традиционните централни места за арт прояви. Столична библиотека е единствената публична библиотека в България, която през последните 10 години създава, реновира и разширява мрежата от библиотечни филиали в различни квартали на града. Днес филиалите на библиотеката в столицата са 5 – „Люлин“, „Сердика“, „Студентски“, „Овча Купел“ и един мобилен – Библиобус. Предстои и изграждането на други библиотечни филиали в големите райони на София.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със Здравка Шейретова, зав. сектор филиали на Столична библиотека и зав. филиал "Студентски":

На 23 май 2015 г. се открива новият филиал на Столична библиотека в Студентски град. През първата година посещенията във филиала са 3000, а днес те са над 35 хил. годишно. Библиотечният фонд от 2 хил. тома през 2015 г. сега наброява 18 хиляди, а раздадените през годината книги са вече 26 хиляди. Филиалът се посещава от много студенти и читатели от различни райони на столицата, като преди 2 години за младите посетители на Филиала бе реновирана комфортна библиотечна зона за четене, детски кът и коуъркинг зона. През 2024 г. филиал „Студентски“ бе номиниран за Националната награда „Христо Г. Данов” за принос в българската книжовна култура в категорията „Библиотечно дело“.

Филиалът предлага:

модерна техника - компютри, лаптопи, мултимедия, WI FI

свободен достъп до всички електронни и дигитални ресурси на библиотеката

Дигитални услуги и онлайн резервиране на книги

Ползване на цифрови образователни платформи за ученици и образователни игри

Инициативи за насърчаване интереса към четенето и ученето на деца и ученици - изнесени уроци и лекции на известни университетски преподаватели, срещи със съвременни български писатели, премиери на книги, арт ателие с ръководител художничката Ваня Вълкова, изложби, конкурси и др. културни събития.

Днес в най-младежкия филиал на Столична библиотека Студентски бе открито ново споделено пространство за четене, срещи и събития със специалното участие на популярните български автори - приятели на Столична библиотека - Захари Карабашлиев, Мирела Иванова, Амелия Личева, които прочетоха свои творби и раздадат книги с автографи. Музикален поздрав ще отправят постоянните ни арт партньори - певицата Ели Раданова, саксофонистът Иван Бороджиев, пианистът Венци Дреников. Свои стихотворения прочетоха и младите участници в шампионата по поезия „Млада метафора“.

Присъстващите успяха да споделят оспорвания финален двубой на отборите от „Млада метафора. Словото в действие: трети шампионат по поезия на софийските училища“, проект на Столична библиотека, финансиран по СП „Култура 2025“.

Два от 16 „поетични“ отбора - участници в поредното издание на „Млада метафора. Словото в действие: трети шампионат по поезия на софийските училища" се борят за първото място, като бяха отличени и менторът на отбора – победител, както и най-добрият млад участник в поетичния шампионат. Стихотворенията на всички участници ще бъдат представени в поетичен сборник, който ще бъде издаден и презентиран през есента с голяма литературна премиера пред младежката аудитория във филиал „Студентски“.