Мащабна работна среща на терен, инициирана от Столичната община, даде началото на същинската фаза по изпълнението на проекта за почистване и възстановяване на езерата в Южния парк. В дискусията участваха главният координатор на „Идеи за града“ Любомир Богданов, зам.-кметът на район „Триадица“ инж. Христо Вълчанов, авторът на проекта Жоро Ангелов, създателят на фейсбук групата “Да запазим езерата в Южен парк” и основен двигател на инициативата в местна общност Александър Църноречки, неправителствени организации, както и експерти от ОП „Паркове и градски градини“, дирекция „Зелена система“, ВиК и Столичният инспекторат. „Нашата цел е пълна прозрачност. Проектът за езерата е на софиянци и те трябва да бъдат част от всяка стъпка по неговата реализация“, заяви по време на срещата Любомир Богданов.

Основен акцент в стратегията за изпълнение е създаването на Обществен съвет. Чрез него гражданите ще имат пряка роля в наблюдението на процесите, ще могат да отправят предложения и да упражняват контрол върху сроковете и качеството на работа.

Проектът за езерата е една от ключовите инициативи, избрани от гражданите в рамките на програмата „Идеи за града“, като през 2024 г. бе финалист в категория „Общоградски проекти“. С проведената днес среща Столичната община потвърждава своя дългосрочен ангажимент към проекта и преминава от подготвителни проучвания към конкретни действия на терен.

За цялостното възстановяване на съоръженията по проект са предвидени 500 000 лв. Столичната община ще осигури и необходимото финансиране за всички допълнителни дейности извън първоначалния бюджет, за да се гарантира устойчивост и качество на изпълнението.

През изминалата 2025 г. бяха направени важни подготвителни стъпки за опазване на биологичното равновесие в парка. По възложение на общината Научноизследователският сектор (НИС) при СУ "Св. Климент Охридски" проведе детайлно проучване на екологичното състояние на изкуствените езера, като резултатите от него ще са в основата на всички бъдещи технически дейности.

В следващите месеци ще бъде представен график с конкретни срокове за изпълнение на всяка фаза от работата. Столичната община се ангажира да информира обществеността своевременно за напредъка, превръщайки този проект в пример за успешно сътрудничество между местната власт и гражданското общество.

Пред bTV Radio Любомир Богданов коментира, че само на територията на парка има 25 езера, като в тях има изградена екосистема. По думите му, Столична община не просто ще почиства езерата, а ще реализира проекта, предложен от гражданите. За дейностите предстои да се търсят доброволци.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Любомир Богданов от Столична община- главен координатор на „Идеи за града“: