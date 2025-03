По-рано ще започнат тази година обработките на Столична община срещу кърлежи, комари и гризачи на обществените тревни площи, в кварталите, гробищните паркове, по линиите на градския транспорт и край водоемите. Задължителните превантивни дейности се извършват по график в сухо време и ще продължат от средата на месец март до Великденските празници.

Обработките се изпълняват рано сутрин до 10:00 часа. Терените, които подлежат на третиране, ще се обозначават от изпълнителите предварително с табели, с информация за вида на обработката, използвания препарат, карантинния период, както и името на фирмата изпълнител, и телефон за контакт.

Обезпаразитяването започна на 14 март срещу комари на местата, които са по-близо до водоемите – в районите "Панчарево" и "Нови Искър", както и в Централните софийски гробища, и гробищните паркове в "Горна баня", "Княжево", "Симеоново", "Драгалевци", "Дървеница" и Банкя (полето).

Дейностите по отстраняване на вредители (дезинфекция, дезинсекция и дератизация) за цялата година включват:

● трикратна обработка срещу комари, в т.ч. една ларвицидна през март и април (в настоящия график), и при необходимост допълнителни ларвицидни през април и май, както и две имагоцидни от юни до септември (предстои обявяването);

● двукратна обработка срещу кърлежи – една през април и май (в настоящия график) и една през август и септември (предстои обявяването);

● еднократна обработка срещу бълхи през юни и юли (предстои обявяването);

● двукратна обработка срещу гризачи – една през март и април (в настоящия график) и една през септември и октомври (предстои обявяването).

Освен задължителните обработки, фирмите, ангажирани от Столична община, ще извършват допълнителни третирания и след получени сигнали от граждани – за следи от кърлежи, гризачи, бълхи и др. на общински терени. Сигналите се подават към районната администрация, която има ангажимент да маркира рисковите места и да организира обработката на съответните участъци.

Специализираният контрол за изпълнение на технологията на обработките ще се осъществява от експерти на Столичната РЗИ.

Предстои да бъдат извършвани обработки в междублоковите зелени пространства в районите "Младост", "Люлин", "Подуяне", "Овча купел" и "Банкя".

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със Сианна Хлебарска - гл.експерт от дирекция «Зелена система» на Столична община:

Вижте тук настоящия график за задължителни обработки по отстраняване на вредители (дезинфекция, дезинсекция и дератизация) в Столична община. Той се отнася за първата от трите планови вълни по обезпаразитяване.