От 9 юни Столичната община започва поетапно миене на вътрешноквартални улици в централната градска част на София. Дейността ще се извършва по график, който обособява зони за почистване, наричани още "карета". Те ще бъдат временно затворени за паркиране и престой между 08:00 ч. и 16:00 ч., докато трае миенето.

Тази практика на дневно миене на вътрешноквартални улици, при освободени от автомобили пространства, се прилага вече над 15 години. Тя осигурява възможност за цялостно почистване на уличните платна, тротоари и пътни знаци.



Миенето започва на 9 юни и ще продължи до 16 юни в район „Красно село“. На 9 юни началото е от зоната, в която попадат улиците:

• Ул. „Лайош Кошут“ – от бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ до бул. „Христо Ботев“;

• Ул. „Люлин планина“ – от бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ до ул. „20 април“;

• Ул. „Ивайло“ – от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Македония“;

• Ул. „20 април“ – от бул. „Македония“ до бул. „Христо Ботев“;

• Ул. „Св. Иван Рилски“ – от бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ до бул. „Христо Ботев“.

За всеки ден зоните, обявени за миене, може да видите на сайта на Столичен инспекторат.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Анета Савова от Столичния инспекторат:

Your browser does not support the audio element.

Поетапно тази дейност ще се извърши по същия начин, чрез затваряне на улици в определени карета и в районите: „Възраждане“, „Оборище“, „Средец“, „Лозенец“ и „Триадица“.

Важна информация за гражданите

• Въвежда се временна забрана за обществено ползване на улиците от превозни средства във връзка с извършване на дейностите.

• Закриват се и участъци от зоните за платено паркиране – „синя“ и „зелена“ зона, както и „служебен абонамент“ за периода на миенето.

• Уведомления за извършване на дейностите ще бъдат поставени на жилищните сгради за съответната етажна собственост. Целта е гражданите да окажат съдействие с преместване на автомобилите си от 07:30 ч. до 16:30 ч. от уличните платна.

• Непреместените автомобили ще бъдат принудително изместени на свободни места в съседни улици.

• На телефон 070013233 гражданите могат да се информират за местонахождението на автомобила си, в случай на принудително преместване.

Организацията за изпълнение на всички дейности се извършва съгласувано от Столичен инспекторат, фирмите по чистота, ЦГМ АД, Пътна полиция – СДВР, Общинска полиция и „Софийска вода“ АД. Контролът за качественото изпълнение на терен се осъществява от Столичен инспекторат.

Повече информация

График с улиците може да видите на страницата на Столичен инспекторат в секцията „Графици миене по карета“