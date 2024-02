С изложба и създаден преди близо век документален филм за местата за памет за Васил Левски ученици от столични училища опознаха личността на Апостола на свободата в навечерието на отдаването на почит към него на днешния 19 февруари. В инициативата на Столичната община участваха 1 СУ „Пенчо П. Славейков“ и 18 СУ „Уилям Гладстон“. Водещ на срещата бе доц. д-р Алека Стрезова от Института за исторически изследвания към БАН. „В този подход децата не само учат, но разсъждават и за своите места за памет. Това отваря по различен начин сетивата им и се надявам да стане трайна практика в подхода на учителите.“ – коментира тя в предаването „За града“ по bTV Radio.

Подготвена през миналата година от Института за исторически изследвания към БАН и Централната библиотека на академията, изложбата е с идейна концепция на Кети Мирчева и разказва за местата, от които изграждаме представата си за живота и делото на Васил Левски. Непосредствено след Освобождението общинският съвет в София гласува за изграждане на паметник, който е осветен през 1895 г. Карловци издигат идеята за монумент през 1902 г., през 1903 г. е поставен първият камък, избран е проект на Марин Василев, а през 1907 г. той е завършен. И до днес обаче той не е осветен и официално открит заради протеста на османската власт. По-късно възниква идеята за възстановяване на разрушеното още преди Освобождението Къкринско ханче. През 1921 г. съмишленици на Левски намират съвременници, записват техните сведения и се прави точна възстановка, разказа доц. д-р Алека Стрезова.

Във връзка с повторното изграждане на Къкринското ханче се обявява конкурс за направата на филм, който да запечата това събитие, а също и да разкаже за делото на Васил Левски. Той е заснет между 1930 г. и 1931 г. от оператора Христо Константинов – бащата на българското операторско изкуство и автор на учебни филми. Днес лентата се съхранява в Българската национална филмотека. С дължина около 30 мин., филмът е разделен на четири части. В началото виждаме кадри от панихидата на 6 февруари 1930 г. в църквата „Св. Спас“, а след това проследяваме шествието до паметника на Апостола и официалната церемония там. Сред множеството е и кметът на София ген. Владимир Вазов – герой от войните за национално обединение. Във втората част на филма се пренасяме в Плевен, за да научим за работата на Левски там, за освобождението на града и за живота му днес. Камерата продължава към Ловеч, като са показани включително портативната печатница на Левски и квитанции, които е издавал. Кулминациятата е тържествената церемония по откриването на възстановеното Къкринско ханче. Посреща ни пищна арка с надписа: „Помни заветите на Апостола“. Във филма се цитират изказвания на официалните лица, сред които е и Димитър Страшимиров – представител на Министерството на народното просвещение. Той е първи изследовател на живота на Левски, написал е и първото академично издание за него.

След премиерното представяне в София в централната сграда на БАН през миналата година, изложбата гостува в Плевен и в Карлово, към нея интерес има и от българските културни институти в чужбина. Филмът също има няколко прожекции в страната. Представянето им пред ученици в столични училища предизвика големия им интерес, разказа доц. д-р Алека Стрезова.

Интервю на Светослав Николов: