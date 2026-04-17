Общинската програма „Учим се заедно“ се реализира за втора поредна година и е насочена към осигуряване на допълнителна кадрова подкрепа на общинските детски градини през летните месеци, чрез включване на студенти – бъдещи специалисти в областта на предучилищното образование, съобщават от Столична община.

Програмата си поставя конкретни цели:

- Да създаде възможности за смислен практически опит на бъдещи специалисти в областта на предучилищното образование, чрез реалното им включване в образователния процес под наставничество.

- Да насърчи младите специалисти да изберат кариера в системата на предучилищното образование.

- Да се изгради устойчив модел на партньорство между Столична община, образователните институции и висшите училища, ориентиран към практическа подготовка на бъдещи педагози.

Програмата ще се реализира в период от 01.07.2026 г. до 31.08.2026 г., като общият бюджет е до 240 000 евро, осигурени от Столична община.

Участие могат да заявят общински детски градини, които имат минимум 4 групи. Подаването на заявление от детските градини за включване в програмата ще е до 29 май 2026 г. през ССЕВ.

Могат да се включат студенти, обучаващи се в бакалавърски програми от 2-ри, 3-ти или 4-ти курс по следните специалности:

- „Предучилищна педагогика“;

- „Предучилищна и начална педагогика“;

- „Специална педагогика“;

- „Неформално образование“;

- „Логопедия“;

- „Психология“;

- „Медицински специалности“ /за участие в яслени групи с медицински нужди/.

Приоритет ще имат студенти, на които предстои провеждане на задължителна педагогическа практика или стаж. Продължителност на стажа: най-малко един календарен месец. Максимален брой стажанти: до 200 студенти с включено възнаграждение.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Десислава Желязкова- зам.кмет по направление "Образование, спорт и младежки дейности" в Столичната община: