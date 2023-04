"25 000 домакинства в София заявиха "Стоп РЕКЛАМА!" в пощенските кутии". Това заяви в ефира на bTV Radio информационният координатор на механизма „Стоп РЕКЛАМА!“ Георги Табаков. Инициативата се финансира с европейски средства по Оперативна програма „Околна среда“. Екологичният механизъм „СТОП на рекламата!“ има за цел да ограничи получаването на нежелана хартиена реклама в пощенските кутии на домакинствата. Това има пряко отношение към опазването на горите в световен мащаб.

За целта всяко домакинство в София може да заяви своя стикер „СТОП реклама!“ през платформата www.stopreklama.net Той се изпраща безплатно до домакинството, което го залепя на пощенската си кутия.

Във връзка с Деня на Земята - 22 април от 10.00 до 14.00ч. предстои специална акция пред Народния театър „Иван Вазов“ в София. "Всеки може да донесе събраното количество брошури от търговски вериги през последната седмица и да го предаде на място. Ние ще му дадем една ябълка. За децата сме предвидили специални книжки за оцветяване", поясни Табаков.

Другата инициатива от проекта е фотоконкурс до 30 април. "В него можете да участвате, като снимате с мобилните си устройства", уточни Табаков.

Чуйте подробностите от интервюто на Георги Митов с Георги Табаков - информационен координатор на механизма „Стоп РЕКЛАМА!“, разположено в звуковия файл:

Припомняме ви, че на територията на Столична община има над 670 000 домакинства (по данни от 2021 г.). Всяка година те получават средно по 15 кг. листовки, брошури и друга нежелана печатна реклама. Често рекламните материали заливат пощенските кутии. В София се разнасят над 10 000 тона нежелана поща на година. Това са между 170 000 и 240 000 изсечени дървета (по различни данни за производството на 1 тон хартия са необходими между 17 и 24 дървета)