В Общинския исторически музей – Средец „Геймановата къща“ се състоя откриване на изложбата „Тайните на Странджа“, представяща резултатите от фотографския пленер, проведен през есента на 2025 г., организиран от Община Средец и Националната художествена академия (НХА).

Изложбата включва фотографии на исторически разкопки в Националния археологически резерват „Деултум“ в с. Дебелт, както и на емблематични странджански къщи от селата в община Средец: Голямо Буково, Горно Ябълково, Долно Ябълково, Кирово, Варовник и Белеврен. Посетителите на изложбата ще видят и кадри на археологически обекти – долмени и ритуални тракийски светилища, заснети в землищата на тези села.

Снимка: НХА

Участници в пленера „Тайните на Странджа“ са студенти от магистърска програма „Фотография“ към НХА – София и НХА – Филиал Бургас: Владимир Попов, Кристиян Димитров и Пролет Борисова. В инициативата се включват и Маргарита Спиридонова и Кирил Тодоров – част от екипа на Етнографския музей. Ръководители на пленера са преподавателите доц. д-р Иван Кюранов и доц. д-р Росен Тошев.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с доц. д-р Росен Тошев и Дора Тодорова - уредник към Общински исторически музей - гр. Средец, разположено в звуковия файл:

Основната идея на пленера е да фокусира общественото внимание върху проблемите на селата в Община Средец, използвайки силата на изкуството. Друга важна задача, която си поставят организаторите от Общинския исторически музей – Средец, е съхраняването на културните и исторически традиции. Чрез предоставянето на възможност за изява на млади автори, музеят цели да покаже тяхното отношение и естетическо усещане, което би допринесло за облагородяване на околната среда.

Проектът се реализира в партньорство с Националната художествена академия по проект BG-RRP-11.02-0027 „Ново поколение местни политики за култура на Община Средец“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост.