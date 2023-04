Фестивал на японската култура "Бункасай" организират в Центъра за източни езици и култури в края на април. За събитието разказаха пред bTV Radio студентите по японистика Николета Мутлешова, Николай Дралев и Велизара Куртева. Тази година темата е „Ретро Япония“. Украсата ще бъде вдъхновена от японската поп култура през втората половина на 20 век, и ще пренесе посетителите в епохата на японското икономическо чудо. Всеки гост ще може да облече кимоно. Предвидени са презентации, викторина, посветена на миналото на Япония, място за настолни игри, за чайна церемония, аниме стая, караоке стая, в която всеки може да изпее песен. Събитието започва в 11 часа на 29 април в Центъра за източни езици и култури.

Николета танцува японски танци. "Усещането е много зареждащо и страхотно, чувстваш се сякаш в един по-различен свят и наистина е много вълнуващо. В стаята по чайна церемония ще могат хората също да се потопят в такова преживяване, където ще наблюдават традиционна чайна церемония", разказа тя.

"Любимо японско изкуство за мен бих казал, че е калиграфията. Всъщност когато бях в първи курс, за първи път се докоснах до красотата на това изкуство и разбрах, че е доста трудно, но като всяко едно нещо в японската култура, за да се опознае, е необходимо време", обясни Николай.

"Миналата година за първи път присъствах на чайна церемония, и именно Николета ми беше показала как се случва цялата магия и беше много приятно цялото преживяване. И чаят също беше много вкусен", посочи Велизара.

Какво още разказаха за фестивала пред bTV Radio студентите по японистика Николета Мутлешова, Николай Дралев и Велизара Куртева, както и за интересите им, свързани с японския език и култура, можете да чуете на звуковия файл.