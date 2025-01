Сватбеното изложение SOFIA WEDDING EXPO 2025 ще се състои за 17-та поредна година отново в красивите зали на хотел SOFIA BALKAN PALACЕ. През тези години то се превърна в най-значимото сватбено събитие и представлява професионална платформа за пряка комуникация и директен контакт към всички двойки, на които им предстои сватба с професионалистите от сватбения бранш.

Организатор на изложението е списание СВАТБА.

Откриването ще бъде на 11 януари 2025 от 10:00 ч.

Снимка: Списание Сватба

През двата дни на изложението – 11 и 12 януари (събота и неделя), посетителите ще имат възможността да се срещнат лично с представители от различните сфери на сватбения бранш, да получат безценни съвети, да се възползват от големи отстъпки, които изложителите ще предложат само в дните на изложението.

Снимка: iStock

На изложението ще бъдат представени рокли от новите колекции на български дизайнери, както и модели на брандове, представители на водещи световни фирми.

Фирми с бижута ще покажат тенденциите в сватбените халки и годежните пръстени.

Снимка: iStock

Други теми представени в изложението са: локации за провеждане на сватбеното тържество, сватбени агенции, фото и видео, сватбени торти и сладки барове, подвижен коктейл бар, светни арнжировки, лимузини, специализирано булчинско бельо, аксесоари и корнер с бюти предложения.

Посетители ще участват в томбола с много награди.

Първият ден изложението ще бъде отворено за посетители от 10:00 до 19:00 часа, а вторият ден, на 12-ти януари, може да бъде посетено от 10:00 до 18:00 часа. Входът е с билет на стойност 3 лв. или с покана от списание „Сватба“.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Анета Пени от организационния екип на събитието: