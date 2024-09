Предстои Ден на отворените врати във Френския институт в България. Той ще се проведе на 14 септември 2024 г. от 11:00 до 17:00 ч. и ще включва светкавични курсове по френски език, игри, куизове, награди и още. Ден по-рано ще започне и киноседмица.

Расте ли интересът към френския език след Олимпиадата в Париж? Как да го научим по-лесно чрез киното, игрите и новите технологии? Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Ромен Декроа - директор на Отдел „Езикови курсове“ във Френския институт в България в превод на Здрава Стоева, разположено в звуковия файл:

Прочетете пълната програма на събитието:

Снимка: Institut Francais de Bulgarie

11:00 ч. – Откриване

Цял ден, от 11:00 ч.: Светкавичен курс по френски език / Викторина за Франция

Цял ден, от 11:00 ч.: Тестове по френски език за определяне на ниво

Цял ден, от 11:00 ч.: Представяне на курсовете по френски език

11:30 ч. – 12:30 ч.: Час на приказката – медиатека. Предварителна регистрация.

13:00 ч. – 15:00 ч.: Посещения на френски забележителности във виртуална реалност – VR – медиатека. Предварителна регистрация.

16:00 ч.: Среща в Espace Campus France България

15:00 ч – 16 :00 ч.: Прожекция на късометражни филми за деца в медиатеката. Предварителна регистрация.

19:00 ч.: Прожекция на филма „Януари“ на Андрей Паунов. Субтитри на френски език (Зала „Славейков“). Вход с билети