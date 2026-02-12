"В училището на отдалечено планинско село учат 76 деца. Повече от половината са роми, а останалите – българи и турци. В селото, натиснато от безработица и немотия, училището е оазис на търпимост, знание и доброта. Съвсем скоро обаче училището може да бъде закрито, защото минималният брой ученици трябва да е 80". Тази история разказва българския документален филм "Ний всички сме деца" на сценаристите, режисьори и продуценти Светла Цоцоркова и Светослав Овчаров. Филмът е заснет от Веселин Христов с подкрепата на Националния филмов център.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със Светла Цоцоркова и Светослав Овчаров:

Светла Цоцоркова е завършила филмова режисура в НАТФИЗ и London Film School. Филмите ѝ „Живот със София“, „Жажда“ и „Сестра“ имат световни премиери в Кан, Сан Себастиан, Карлови Вари, Telluride и печелят множество международни отличия.

Светослав Овчаров е автор на книги, пиеси и е режисьор и сценарист на десетки документални и осем игрални филма, участвали на фестивали в Кайро, Сао Паоло, Варшава, Хайфа и много други. „Ний всички сме деца“ е вторият им съвместен документален филм.