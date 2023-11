След 10 години музикална пауза след третия й поп-албум „Любов и кафе“ , Светла Иванова се завръща на сцената с песента „Нежна е нощта“. Песента е много личен и нестандартен подарък за рождения ден на изпълнителката. Клипът е сниман и у нас, и на остров Бали. Бали е като втори дом на певицата покрай йога ритрийтите, които прави като йога учител там вече три пъти годишно.

Песента, чакала дълго своето време в компютъра й се появява сега - в модерния аранжимент на хит мейкърите Крум Георгиев и Иван Иванов. Текстът, вдъхновен от женската енергия и срещи, е написан съвместно от певицата и очарователната Дони Василева, а цялостната колаборация между творческия екип работил на два континента дава силна заявка за сигурен денс хит с красива визия.

Цялото интервю със Светла Иванова за bTV Radio за новата й песен, за енергията на остров Бали и преоткриването на себе си чрез йога, можете да чуете на звуковия файл.

Видеото можете да гледате тук: