„Когато създавам песни, наистина се чувствам жива, заредена. Не много отдавна открих биологичния си баща, който също се е занимавал с музика цял живот, до последно това го държеше, тази страст. И науката доказва, че не на 100%, но голяма част от гените – между 40 и 70% се предават, така че убедих се, че има нещо вярно, просто това да гориш в това, което правиш е много голям двигател, и може би това ми е липсвало да се чувствам още повече себе си. Бали и на мен ми помогна да се осъзная. Това е нещо, което отдавна искам и знам, че мога да правя, завършила съм поп и джаз пеене в класа на Етиен Леви, но просто го бях изоставила настрани, въпрос на приоритети. Обикновено при една жена, когато стане майка, докато децата поотраснат, понякога прави такъв избор – да остави нещо, което тя харесва, и мисля, че сега вече мога да насоча повече сили и енергия и не правя епизодично една песен, а по принцип съм такъв човек, който се захване нещо, се отдава на 100%, и съм жена, която има планове. Затова имаме планове с музикалния ми продуцент Момчил Колев, който е до мен на всяка стъпка, на всеки запис, с детайли ми помага нещата да бъдат перфектни, песните да звучат много професионално. С него вече сме готови с няколко песни напред и имам план да ги пускам през около 3 месеца.“ Това разказа в ефира на bTV Radio певицата Светла Иванова, която представи новата си песен „Думи две“.

Цялото интервю пред водещата Надежда Василева за историята зад песента, за енергията на остров Бали и какво й предстои, можете да чуете на следващия звуков файл.

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Видеото можете да гледате тук: