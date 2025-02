"Може да се пътува само с лична карта в Исландия. Това е най-богатата на горещи извори страна след България. Те използват геотермалния си потенциал, като използват водата за отопление и парници. Гражданите се срещат на топъл градски басейн, все едно отиват на кафе". Това разкри в ефира на bTV Radio Светла Стоянова, която от няколко години учи и работи в Исландия.

"Инуитите живеят в Гренландия, Исландия и дори в Канада. Те имат пъстри къщи. Повечето хора ги познават като ескимоси, но е правилно да се наричат инуити. Все още се придвижват с шейни с кучета. Всеки има своя глутница кучета, която изхранва целогодишно, за може да ги използва за впрягове", допълни преводачката и приключенец.

Тя е впечатлена от начина на опазване на околната среда. "Има прецизно разделно изхвърляне на отпадъците, което е подобно в България. Рециклираните отпадъци се изпращат в други държави, като например Швеция...Ползват се и слънчеви батерии през половината година". По думите й, "чистият въздух в Исландия се усеща с кацането на летището. Нужно е да се снабдите с хубаво, дебело яке против вятър, както и удобни обувки."

Според Стоянова, "по част от тротоарите и пътищата в Рейкявик имат подово отопление на геотермална енергия".

Исландия е гостоприемна със своите кулинарни традиции. "Типичното ястие е агнешко и риба, гарнирано с кореноплодни растения. Деликатесът, който препоръчвам, е сушена риба „хартфискюр“, която се намира лесно в супермаркета."

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с преводачката и приключенец Светла Стоянова: