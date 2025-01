Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече хороскоп и лунен календар за 01.02 – 14.02.2025 и повече за Годината на Змията от Светлана Тилкова-Алена

ОВЕН

От първия ден на двуседмичния период бъдете внимателни във всичко, което говорите и правите. Задълбочете се в служебните си задължения. Усложненията през деня са свързани с вашите планове, които не сте обмислили добре и се налага да ги променяте в движение. Не бъдете досадно дейни, защото следващите дни са трудни, но вие сте обсебени от мисли за романтика, мечти за нови запознанства и не ви се работи. От вашата упоритост зависи да преодолеете състоянието си и да се заемете със служебните си задачи. Мечтите ви трудно ще се сбъднат. Към края на периода най-сетне сте в очаквания творчески подем. Имате възможност да осъществите срещи и познанства, които ще ви помогнат да се издигнете в професионално отношение. Преценете дали вървите във вярната посока преди да поставите началото на нови занимания. Очаквайте промени в личния ви живот. Длъжни сте да се съобразите с настроението на партньорите си. Справяте се отлично с всичко, с което се захванете. През почивните дни достигате до нови знания и болезнени истини, които обаче ви носят полза. Избягвайте общуването с непознати хора и запознанствата, ако пътувате, на улицата, в магазина. Предпазвайте се от познати - ласкатели, които целят да ви използват. Възможно е да осъществите ново запознанство при случайни обстоятелства, което ще прерасне в сериозни делови отношения и може да доведе до съдружие в бизнеса ви.

ТЕЛЕЦ

Притеснени сте за работата си, но имате сили да се справите с поставените задачи, въпреки че неочаквани трудности може да объркат замисленото. Насочете енергията си към преодоляване на тези трудности, а не към търсене на виновници за тях, защото такива няма. Приятни срещи и запознанства ще ви накарат да се измъкнете от работа, да отложите и да забавите както текущите си задачи, така и разрешаването на проблемите за друг ден. Ако го сторите приемете, че сами ще сте виновни за професионалните си неприятности. По-добре си припомнете, че имате възможност да завършите спешните си професионални задачи. Бъдете внимателни в думите си и не прекалявайте с хвалбите си. Периодът е добър и за поставяне на ново начало. Предстоят ви промени в професионалния живот. Предприемайте ги едва след като сте преценили всички възможни рискове. Богати непознати, с много пари са привлечени от вашите перспективни и доходни идеи и са готови да ви подкрепят. От вас зависи да преговаряте дори и в почивните дни, за да ги привлечете на своя страна и да заработите в съдружие. На спокойствие обмислите дата за начало на начинание, което отдавна планирате. То е положителен обрат в живота ви и поемане в нова посока, която ще ви издигне на по-висок професионален връх. Не мислете за личните проблеми. Въпреки конфликтите, в които се опитват да ви въвлекат ваши роднини, работата ви спори и отхвърляте служебните си задачи.

БЛИЗНАЦИ

От първия ден на периода дните ви са наситени със срещи и разговори, които са ви полезни, ако сте предпазливи и не проявявате доверчивост. Предстои ви да изявите вашите организационни способности и да се приспособите към обстоятелствата, дори да ви е неприятно. Бъдете отговорни към финансите си и след проведени срещи и разговори преценете дали искате да рискувате с предложените ви инвестиции. Отговор дайте след седмица, дори да ви притискат. Късметът не е с вас, а срещате и трудности. В средата и до края на двуседмичния период напрежението на работното ви място е породено от прекомерното доверяване и приемане на казаното от вашите колеги, което за лош късмет ви носи загуби. Анализирайте изминалите дни и допуснатите грешки, за да избегнете нови пропуски. Вслушайте се в съветите на приятелите и колегите си. Не се сърдете заради полезната критика, защото на работното място късметът не е на ваша страна. Не бъдете крайни в изказванията си. През четирите почивни дни сте напрегнати без причина. Позволени са ви начинания, но само ако сте ги обмислили предварително, а не са импулсивни предложения с вярата за приходи. Не са изключени проблеми на работното място, ако сте на работа. Не бъдете прибързани и ще постигнете и лични, и делови цели. Скоро ще получите висока оценка за възможностите си. Задачите ви изискват да сте максимално концентрирани и организирани. Ще ви провърви в осъществяването на ваши идеи. С поставените служебни задачи се справяте по график, въпреки че не ви се работи. Насрочените делови срещи отложете за следващите дни.

РАК

От началото на двуседмичния период сте в центъра на започнали промени. Загърбете трудностите, бъдете спокойни и уверени, за да се радвате на добри резултати. Разсеяни сте, но причината е, че мислите ви са насочени в много посоки. Съдбата ви позволява да научите няколко важни житейски урока. Мнозина от вас ще предпочетат да покажат колко са потиснати и притеснени, за да бъдат съжалени, но това не ви носи полза, а подигравка. Стремите се към изява, без да зачитате мнението на околните, което е предпоставка за неприятности. За да избегнете трудностите, бъдете дейни и толерантни, за да си спестите противоречия на вашето работно място. През последните дни срещите ви са много, но ви носят приятни изненади и предложения. Търсите духовна близост, но нека не бъде сред непознати или малко познати хора. Когато ги опознаете, може да се окаже, че вашите духовното сродни хора са сред тях. Безсмисленото бръщолевене ви дразни. Решили сте бързо и без много труд да спечелите пари, но това са мечти без покритие. През четирите почивни дни уговорените делови срещи и разговори са ползотворни въпреки. Поставете директно но в рамките на възможното исканията си. Независимо от неприятностите с вашите роднини, които ви изнервят, обмислете как да подобрите финансовото си състояние и да стабилизирате живота си. Не проявявайте наивност, ако се налага да разрешите финансови проблеми. Не се опитвайте да прехвърлите тази задача на ваши делови партньори. Ако успеете да се справите сами, ще заслужите признание за възможностите си.

ЛЪВ

Готови сте на приключения от началото на периода, дори и свързани с деловите ви отношения и задължения. Пътуване, свързано с промяна, ще ви създаде проблеми заради неподходящи партньори, с които искате да се срещнете точно през първата половина на месеца. В желанието си да се справите с тази задача ще изхабите ценно време. Рискувате да се сблъсквате с проблеми и сериозни затруднения поради желанието ви да поставите началото на нови начинания. По-добре се отдайте на рутинните си задължения, другото е провал. Ще сте с променливо настроение, а околните ще странят от вас. В първата половина на периода работата ви спори и ви е спокойно и весело, но ви съветвам да разрешите проблемите на работното си място, особено ако сте на ръководна позиция. Бъдете внимателни защото вашите срещи дори на трапеза с делови партньори ще ви разочароват. Внимавайте и избегнете несполуките в работата, породени от вашата прекалена доверчивост, защото и опитните ви колеги са хора, които завиждат. През почивните дни сте изпълнени със сили и желание за работа. Всичко, с което се захванете, ще има добър край. Ще се измъкнете от най-трудната ситуация без негативни последици, стига да сте уверени в себе си. Колебанието ви вреди, но въпреки това поставете началото на нови занимания, които отдавна подготвяте, без да се притеснявате, че няма да се справите. Не пропускайте да се обогатите с нова полезна информация. Действията ви получават висока оценка. Деловите разговори ви носят полза. Работата ви спори.

ДЕВА

През предстоящите две седмици преценете дали хората от вашето обкръжение заслужават доверието ви. Стабилизирайте постигнатото в делови план. Начинанията са нежелателни. Работете внимателно с документи. Всяка сутрин може да се чувствате отпаднали и склонни към невроза и депресивни състояния, но след часове ще съберете сили и работата ви ще потръгне. Бликащата ви емоция е единствено във ваша вреда. В средата на периода сте готови за нови занимания. Добре е да премислите и да си отговорите на въпроса какво ново искате да започнете и какво очаквате да постигнете, без да се изхвърляте и да се товарите с непосилни задачи. Пазете да не станете жертва на неприятели и да не попаднете в нечия вредна за вас зависимост. На работното място се сблъсквате с трудности заради ваши грешки и несвършена работа. През четирите почивни дни ви очакват трудности, породени от чужди грешки, които няма как да разрешите, ако разчитате на късмета си. Партньор, когото мислите за приятел, се опитва да ви злепостави и да ви навреди. Противно на плановете ви се налага да се заемете с извънредни и спешни задачи на работното си място. Ако не сте запознати с тях, по-добре не се съгласявайте, за да избегнете финансови загуби и унизителните иронични забележки. Във ваша полза е да се пазите от резки скокове в настроението, с които вредите на отношенията си. Новите запознанства са нежелателни, но ако не успеете да ги избегнете, бъдете мнителни и дистанцирани.

ВЕЗНИ

От началото на периода възприемате шегите на вашите колеги прекалено сериозно, а след това се ядосвате, че ви се подиграват. Заели сте се с работа, която сте в състояние да провалите заради прекалената си чувствителност, но въпреки това ще съумеете да разрешите служебен проблем. Поставете началото на новите си задачи. Помислете какво трябва да промените в живота си. Ще се справите и с юридически проблем, свързан с вашия бизнес, заради опит да ви навредят чрез фалит. В средата на периода се заемете с рутинните си задължения и не уговаряйте делови срещи. Неуспешни ще бъдат, дори ако сте наясно точно какво искате. Надеждите ви няма да се оправдаят, каквито и да са ви аргументите. Съветът ми е да не позволявайте на емоцията да попречи на трезвия ви разсъдък. Не създавайте прибързано близки отношения с малко познати хора. Работата ви спори и обещава приходи, но не правете опити да хармонизирате проблемни отношения, защото още повече ще ги влошите. През четирите почивни дни, ако за вас е работен, ще отхвърляте с лекота служебните си задачи. Неприятностите ще ви заобикалят. Помислете за нови възможности за печалба. Дните са неблагоприятни за поставяне на ново начало. Избегнете загубата на част от спестяванията си, като не разказвате какво сте заработили от началото на месеца. Не проявявайте раздразнителност Не се правете на герои и не надскачайте възможностите си, за да не се провалите. Внимавайте, времената са трудни. На работното място бъдете търпеливи, разсъдливи и забравете кризата в отношенията, която изживяхте сутринта.

СКОРПИОН

Въпреки нежеланието ви от началото на двуседмичния период ще се наложи да посетите делово събитие, на което ще спечелите нови партньори. Внимавайте вашата доверчивост да не ви подведе. Нежеланието да се заемете със задачите си оказва негативно влияние върху професионалните ви задължения. Бъдете отговорни към служебните си задължения и ще осъзнаете какви висоти сте способни да постигнете. Разрешете неотложни финансови въпроси, за да не се окажете във финансов недоимък, сриващ ви надолу. Тъжна перспектива. Ще сте доволни от всичко, свързано с деловата страна на живота ви. Не е изключено да ви разочароват действията на близки хора, но анализирайте и своите пропуски. Имате шанс за приходи, но и трудностите по пътя ви не са малко. Не се отказвайте и не се отвличайте с маловажни задачи. Радвате се на закрилата на Съдбата и имате възможност да се възползвате от нея. Не я пропилявайте, вторачени в проблемите. През почивните дни направете проверка, за да избегнете проблеми заради неправилно попълнени финансови документи. Ще научите за промени на работното място, които са неочаквани за вас, но ви носят полза. Нямате повод за притеснения. Ще почувствате неразположение и притеснение заради усещането, че сякаш не сте на мястото си заради упреците на вашите близки. Трудностите ви дразнят, с което стават още по-трудни за преодоляване. Причината за препятствията пред вас е породена от проява на безцеремонност и грубост от ваши врагове, които навсякъде тръбят, че са ви близки приятели.

СТРЕЛЕЦ

Първите две седмици на февруари не позволяват да приемете всичко, което ви поднасят, с доверие, защото някой може да ви заблуди с информация, която няма как да проверите. Въоръжете се с търпение и такт, въпреки че за вас е мъчение да премълчавате. Не мислете за инвестиции. Съветвам ви да внимавате на работното място. Склонни сте да противоречите на всичко казано от ръководството, но си вредите и не печелите всеобща симпатия. Служебните промени ще се осъществят с ваша помощ. Ето защо присъствието ви е задължително. Не заминавайте в командировка, не излизайте в отпуска, защото може да се окаже, че вашите предложения са отхвърлени. Чувствата не бива да пречат на вашите служебни задължения, защото ако не сте доволни от постигнатото, няма да се отдадете изцяло на романтичната вечер, която ви предстои на Свети Валентин, и ще разочаровате своя партньор или семейна половинка. През почивните дни не малко от вас ще научат, че увеличават заплата им. Други ще изпаднат в еуфория и ще се главозамаят от новина за приходи. Не си струва заради пари от отдавна положен труд да допускате грешки на работното място, които ще ви донесат загуби или удръжки от заплатата. Въпреки идеалния за пътувания и промени период е по-добре да не сядате зад волана, ако не искате да ви съставят акт за превишена скорост. Изнервени сте и сте склонни да спорите, както и да се движите рисковано. Стабилността ви осигурява подкрепата, която очаквате от вашите колеги и партньори. Не предприемайте нищо ново. Не налагайте мнението си и не проявявайте ината си.

КОЗИРОГ

От първия ден на месеца и през първата му половина сте изпълнени с желание да развеселявате хората около себе си. Думите си ще изричате на място. Изискванията ви ще бъдат приети. Обзелото ви чувство на неудовлетворение ще изчезне, защото ви предстоят невероятни дни. Нови запознанства и подновяване на стари ще ви позволят да откриете нови възможности за професионална изява, но не бъдете прибързани. Въпреки добрите постъпления в личната ви банкова сметка хабите много сили и нерви, за да се справите с работата си. За съжаление причината е в чужди грешки, а вие не обичате да сте губещи, което нерядко ви се случва. За да бъде периода изпълнен със спокойствие и благополучие не бива да сте гневни, но без причина. Всички ви подкрепят, ако не проявявате неуместна чувствителност и емоционалност. Почивните дни позволяват поставяне на ново начало, свързано с материалното ви състояние, стига да не сте зависими от други хора. Всички импулсивни начинания са обречени на провал. По възможност избегнете общуването по сериозни делови теми, както и поставянето на ново начало. От сутринта очаквайте недоразумения с ваши близки. Не реагирайте прибързано на нечия критика. Въпреки привидната ви стабилност Съдбата отново ви поднася изпитания. Прекалено голямо е изкушението да показвате чуждите недостатъци, сякаш само вие ги виждате! Ще си спечелите врагове.

ВОДОЛЕЙ

От събота – първия ден на двуседмичния период, Съдбата ви обещава добри делови резултати, въпреки че ще се намери кой да ви изнерви. Ще се срещате с хора, към чието присъствие ще се наложи, колкото и да не ви е приятно, да се приспособите. Изявете организаторския си талант на работното място. Трудностите няма да ви попречат да се радвате на творчески подем. Периодът е наситен с интересни събития в личния живот. Не е изключено към вас да се обърнат стари делови партньори. В същото време е неблагоприятен за делова работа. Очаквайте неприятности и грешки. Бъдете сдържани в поведението си. Причината за проблемите ви се корени във факта, че сте развалили отношенията си у дома, затова изискват компромис, за да ги разрешите. Съкратете максимално срещите и разговорите. Бъдете мъдри и тактични. Не пазарувайте разточително, за да задоволите нечий каприз, мислете за предстоящите месечни режийни разходи. През четирите почивни дни ви се струва, че проблемите, възникнали във връзка с новите ви задачи, ще ви провалят. Причина за притеснение не съществува. Инертни и пасивни сте, но във ваша вреда. В същото време сте прекалено напрегнати и емоцията ви пречи. Работата ви спори и ще се справите с всичките си задачи, стига да не се претоварите, заради което ще се наложи да мислите за здравето си. Срещате противоречия заради неочакваните събития. Изисква от вас анализ на всичко, което сте постигнали. Семейните проблеми са на преден план и изискват такт и търпение, за да ги разрешите.

РИБИ

През двуседмичния период бъдете внимателни, защото грешната преценка на ваш колега или партньор може да е причина за проблеми. От значение е да приемете трудностите като предизвикателство и да докажете, че ги преодолявате с лекота. Промените, които очаквате, няма да настъпят бързо. Ще изгубите целия ден да ги осъществите. Пътувайте, но бъдете предпазливи зад волана и не се изкушавайте да си пийнете или да употребите неразрешен стимулант. Не поставяйте началото на новите задачи. Най-напред ги обмислете още веднъж. Склонни сте да пропилеете деня си в незначителни занимания. Бъдете тактични и се съобразявайте с мнението на хората от обкръжението си. Не си заслужава да пропилявате чудесния ден и да разваляте професионалните си отношения. През четирите почивни дни не давайте израз на желанието да блеснете с постиженията си на работното място. От сутринта се захванете с новите задачи. Подредете ги по важност и след това направете крачката към тяхното изпълнение. Не разчитайте на подкрепата на вашите колеги. Ще ви принудят да отидете рано на вашето работно място, както и да промените исканията си, въпреки че са свързани с новите ви планове. По-добре отстъпете и не спорете. Не доказвайте, че сте незаменими, ефектът ще е обратен. Ще ви изненада предложение за спешна работа. Ако я приключите, очаквайте добър приход. Не ви съветвам да я отказвате, защото парите са ви необходими, животът поскъпва ежедневно.

Храктеристика на Луната за периода 01.02 – 14.02.2025

В петък Луната преминава от Водолей в Риби в 00.52 ч и остава в знака до неделя 03.10 ч. До прехода на Луната са забранени операциите операциите на костите, вените и сухожилията, на стъпалата.

В неделя в 03.10 ч. Луната преминава от Риби в Овен, където остава до вторник 05.33 ч. До прехода на Луната са забранени операциите в областта на стъпалата, пръстите на краката, а след този час на главата, ушите, очите, устната кухина, челюстта и под брадичката.

Във вторник 05.33 ч. Луната преминава от Овен в Телец, където остава до четвъртък 08.44 ч. До прехода на Луната са забранени операциите на главата, очите, ушите, челюстите, ваденето и лечението на зъби, а след този час на гърлото и ваденето на сливици.

В четвъртък в посочения по-горе час 08.4 ч Луната преминава от Телец в Близнаци. До прехода на Луната са забранени операциите на гърлото, а след този час – на бронхите, белите дробове и трахеята.

В петък Луната е в Близнаци. Забранени са операциите на бронхите, белите дробове, трахеята, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

В събота Луната преминава от Близнаци в Рак в 13.04 ч, където остава до понеделник 19.01 ч. До прехода на Луната са забранени операциите на бронхите, белите дробове и трахеята, а след това – на стомаха, жлъчката, подстомашната жлеза.

След 19.01 ч в понеделник Луната преминава от Рак в Лъв и остава в знака до 03.07 ч в четвъртък. До прехода на Луната са забранени операциите на стомаха и жлъчката, а след този час на сърцето, кръста, гърба и диафрагмата. В четвъртък в 03.07 ч. Луната преминава от Лъв в Дева. До прехода на Луната са забранени операциите на сърцето, кръста, гърба и диафрагмата, а след този час на коремната кухина заради трудното зарастване на тъканите.

В петък Луната е в Дева. Забранени са операциите на органите в коремната кухина заради по-трудното зарастване на тъканите, както и пластичните операции на коремната стена.

Година на Змията 29.01.2025 – 17.02.2026

Змията в природата буди страхове у мнозина, но като зодиакален представител не е агресивна. Не обича да бърза и да взима важни решения в движение или под натиск. Не се бои от работа и върши всичко със старание и отговорност. Не обича сплетните и интригите, което я превръща в ценена от околните личност. Притежава завидно чувство за хумор, което ще се предаде и на всички нас в нейната година. Ще опитваме по всякакъв начин да постигнем целите си, което не бива да успокоява амбициозните, но непочтени хора. Заради агресията на Марс тяхното престъпление може да получи неочаквано и съизмеримо спрямо стореното наказание. Бъдете почтени и Марс няма да ви забележи, а отровната сред дървените змии ще ви пощади.

Характерно в годината на Змията ще бъде особено трудното преодоляване и приемане на загубите и провалите. Емоциите ще раждат омраза, а омразата разболява, включително от рак. Бъдете силни, защото всеки провал е предпоставка за бъдещ успех.

Качествата, които дразнят и изнервят Змията, дразнят и мнозинството от хората, особено родените в година на Змията. Това са глупостта, празнодумството, липсващият интелект, прикрит зад натрапчиво самохвалство на умствени възможности.

Непостоянните хора, говорещи много, но правещи малко ще изживеят разочарования, защото ще бъдат бързо разпознавани и отхвърляни. Мъдрата змия не обича празните обещания. Типичното за Змията недоверие и нежелание да допуска хората до себе си ще ни противопоставя, дори и ако сме добронамерени. Можем да бъдем недоверчиви, мнителни и на моменти резки, за да не ни мамят, но не бива да прикриваме чувствата и мнението си само за да не си печелим неприятели. По-добре да се изрече и най-болезнената истина, отколкото да се поддържа удобна заблуда, водеща до неизбежни разочарования.

Змията подтиква към лоялност и разбирателство в семейството и в приятелските отношения, но ще е недостатък да действаме като нея и да гледаме на партньорите си като на лична собственост. Това ще дразни мнозина, особено родените във Водолей.