Чуйте астрохороскопа на Светлана Тилкова- Алена за следващите две седмици, разположен в звуковия файл:

АСТРОХОРОСКОП ЗА 01.02 - 15.02.2024

ОВЕН

От първия ден на периода стабилизирайте постигнатото в професионален план и се заемете с новите си задачи! Деловите запознанства са нова възможност да разширите вашата дейност и зад граница. Позволете на разума си да ви направлява и успехът ще бъде с вас! Проявете творчество на работното място! Ще заслужите признание с приключването на текущи служебни задачи. Планирайте внимателно разходите си, за да не нарушите финансовия баланс на вашата фирма или личните си спестявания! През четирите почивни дни ви грозят разочарования, свързани с безпричинната словесна агресия на ваши роднини, които са ви нападнали с обидни думи. Защитете се и им забранете да идват в дома ви! Изпълнявате с много усилия служебните си задачи, защото се чувствате напрегнати и изморени. Не се поддавайте на ласкателствата на вашите близки, които искат да обиколите магазините и да харчите ненужни пари на още по-ненужни покупки! Интересни запознанства ще ви накарат да забравите поне за кратко за проблемите си.

ТЕЛЕЦ

През първите две седмици на месеца недоразуменията в отношенията с вашите делови партньори са породени от постигнатите от вас резултати. Търсят грешките ви и като не ги откриват, се чудят как да ви засегнат до степен да не можете а работите. Всички ваши планове се осъществяват, ако си наложите търпение. Приходите, които ще заслужите, са отлични и ще ви позволят да намалите темпото на работа. Работата ви спори въпреки трудностите. Деловите разговори са ползотворни. Запознанствата са ви приятни и полезни. През четирите почивни дни не допускайте до себе си. Не правете непоискано добро, за да не си спечелите неприятели! И без това ви очакват големи промени. Предприемайте ги сами, за да сте сигурни в крайния резултат! Пътуване ще ви разтовари от напрежението, но го осъществете само ако не вреди на другата ви работа и поетите отговорности. Бъдете внимателни, ако попаднете в компанията на непознати и досадни хора! Може да се окажат неприятели, които искат да се сближат с вас.

БЛИЗНАЦИ

От началото на двуседмичния период не подхождайте небрежно към служебните си задачи! Сутрин не са изключени проблеми в семейството. Не се задълбочавайте в случващото се, за да не провалите вашите делови уговорки! Въпреки че всички ви товарят с проблемите си и не питат дали можете да сте полезни, имате възможност да осъществите мечтите си. Не само че може да се превърнат в реалност, а и ще ви отворят вратата към възходящ професионален път. Разчитайте на себе си и не се отклонявайте от планираните начинания за днешния ден! Новите идеи не са причина да не завършите започнатото. Съчетайте старите и новите си задачи, за да не се провалите заради неспазени срокове! През четирите почивни дни прибързаните решения са причина за необмислени действия. Не прекалявайте с желанието си да оставате и след края на работното време, ако сте дежурни! Свършили сте достатъчно работа. Емоцията в тези дни блокира градивната ви работа. Не изливайте гнева си на вашите близки! Те не са виновни за проблемите, които имате за пореден път на вашето работно място. Избегнете напрежението, вместо да си създавате проблеми, се отдайте на отдих и развлечения и на почивка, вечеря и приятни мигове с вашите близки и приятели!

РАК

От началото си този двуседмичен период е идеален за сключване на печеливши търговски сделки. Избягвайте участие в рисковани начинания! Деловите срещи ви носят очакваните резултати, ако имате време да ги проведете на чаша питие и завършите с работен обяд. Следвайте упорито целта си, без притеснения заради трудностите и ще бъдете възнаградени! Бъдете сдържани, за да избегнете грешките! През целия период не се притеснявайте, ако се налагат неочаквани разходи, защото ще стабилизирате финансовото си състояние. Проявете отговорност на работното място! Ваши неприятели неочаквано може да усложнят живота ви. Въведете ред на работното си място! През четирите почивни дни ви очаква напрежение. Ако се налага да работите, не отказвайте предложената помощ! Стабилизирайте професионалните си отношения! Може да пътувате за делова среща, ако е кратка и ще се приберете за вечеря. Не пропускайте да си създадете приятни емоции и да се заредите с добро настроение. Разрешаването на семейни проблеми ви гарантира спокойствие. Не отлагайте разговора, не се сърдете, не мълчете! Намерете време за себе си вечерта и се усамотете, за да си отдъхнете от хора и разговори!

ЛЪВ

През първата половина на месеца въпреки че периодът е подходящ за начинания. Не ги споделяйте гордо или наивно с конкуренти. Имате възможност да започнете нов бизнес, който изисква да се изявите като добри интелектуалци, професионалисти и ръководители. Все пак мислете, не се хвърляйте към новото заслепени от перспективите! Без да се съобразявате с мнението на вашите партньори, ако ви пречат на намеренията, поставете началото на нови занимания, които изискват да сте внимателни. Проведете деловите срещи, които отложихте в края на миналата седмица! Положителните промени ще ви споходят само ако анализирате действията си. През целия период сте в състояние да достигнете непостижими до този момент професионални висоти. Не се колебайте, а бъдете дейни! През четирите почивни дни трудностите са породени от независещи от вас причини, с които имате сили да се справите, ако не се ядосате и си наложите търпение. Не пропускайте да се наспите добре! Вечерта се постарайте да сте сред вашите близки и не пропускайте да приключите с разрешаването на проблеми с ваши роднини. Не проявявайте агресия към вашите близки, но и не допускайте да ви пречат! Бъдете внимателни и не допускайте проблеми в семейните отношения заради вашата нервност, които трудно ще преодолеете! Бъдете отговорни към задълженията си в семейството!

ДЕВА

От първия ден и до края на първата половина на месеца небрежността и липсата на толерантност може да ви създадат проблеми на работното място. Няма смисъл да се бавите и да обмисляте отново начинанията си, които вече сте планирали. Пристъпете към тяхното осъществяване! Ще блеснете с успехите си. Не избързвайте с действията и с изказванията си, ако искате да впечатлите вашите делови партньори! Предстои ви сериозна работа и провеждане на делови срещи, които са от огромно значение за вашите бъдещи планове. Не е изключено или да ви уведомят, че ви повишават, или да ви преместят в друг отдел. Пътуване ще ви донесе удовлетворение, но все пак преценете дали да заминете, или е по-добре да проведете срещите си в офиса. През четирите почивни дни, ако действията и начинанията ви са добре обмислени, може да ви донесат неочаквани положителни резултати. Вечер се откажете от намерението да поканите делови партньори на вечеря или гости в дома си. Очакват ви провал и разочарование. Все пак, каквито и да са вашите планове, не пропускайте почивката с вашите близки и приятните срещи с приятели. Вечер сте задължени да посетите ваши близки, а никой не ви пита дали искате. Ако пътувате и вие шофирате, бъдете внимателни, защото сте разсеяни и уморени и не са изключени проблеми по пътя.

ВЕЗНИ

От първия ден на двуседмичния период овладейте напрежението на работното място, което цари около вас! Съдбовни обрати са причина да погледнете на живота си с различни очи и да осъзнаете, че е във ваша полза да сте дейни, а не пасивни. Избягвайте да давате обещания за финансиране на чужд проект! Заредени сте със сили и без колебание ще завоювате нови професионални позиции. Бъдете самокритични и умерени. Подновете стари познанства! През този период, въпреки че притежавате отлични знания, не се изкушавайте от начинания! Вашите нови идеи ще ви помогнат да откриете нови възможности за себереализация. Не пътувайте. Вашите отношения с деловите партньори са отлични, но малко предпазливост не е излишна. Току виж сте се оказали замесени в сделка, от която ще претърпите неочаквани загуби. През четирите почивни дни не допускайте да ви притеснят неприятности, а се пригответе да ги посрещнете и да ги преодолеете с вашите собствени знания. Общувате трудно заради нежеланието ви за компромиси в семейството. Инатът ви вреди, но не го осъзнавате. Настроението ви е променливо. Дразните близките си, които не успяват да разберат каква е причината да сте така непостоянни. Прекалили сте с упреците и с нежеланието да поемете своите домашни отговорности. Бъдете компромисни! Ако имате желание, пътувайте! Така ще се разтоварите от напрежението.

СКОРПИОН

През първата половина на месеца без колебание стабилизирайте професионалните си позиции, които може да се разклатят заради завистливи колеги, целящи да заемат вашето място! Осъществете деловите си планове, не позволявайте да ви губят времето и да ви разсейват! Проведете рутинните си срещи! Отложете деловите разговори! Осъществете замислените цели и се съсредоточете в служебните си задължения, за да постигнете необходимия резултат. Успехът е на ваша страна, ако не отстъпвате от исканията си. Неочаквани събития може да нарушат вашето спокойствие. Не се напрягайте, като се товарите с допълнителна работа, която може да не се окаже така доходна, както са ви убедили! През четирите почивни дни съществува възможността да уговорите условията и да започнете нова дейност през следващата седмица. Съветът ми е да не се натоварвате с чужди служебни задължения само защото са ви помолили. Бъдете внимателни, а вечер намерете време за отдих и развлечения! Анализирайте служебните си проблеми и набележете пътя за приключването им, за да не блокират плановете ви! Промените, които предприемате, да са добре обмислени, ако са свързани с вашия личен живот. Ако имате намерение да изяснявате с вашите близки заради неприятности в семейството, не проявявайте агресия. Вечерта се отдайте на отмора и развлечения!

СТРЕЛЕЦ

От началото на първата половина на месеца бъдете предпазливи, защото не са изключени неочаквани обрати и трудности, породени от странични фактори. Част от тях са провокирани от вашите колеги. Не се притеснявайте, че плановете ви може да се променят! Не отлагайте деловите срещи и началото на нови задачи! За ваше разочарование сте склонни да се доверявате на всичко, което ви казват, а използването на невярна информация ще навреди на авторитета ви. Трудностите са знак, че може и да сте се отклонили в грешна посока. Бъдете внимателни, за да не провалите възможността да попълните банковата си сметка. Очакват ви срещи, пътуване, впечатляващи запознанства и интересни разговори. Поднесете без агресия вашите нови идеи, за да ги обсъдите със заинтересовани партньори. През четирите почивни дни вашата самоувереност и делова активност не ви носят полза, а ви печелят врагове. Близките ви отново са засегнати, че не сте спазили дадено обещание. Емоция, която трудно овладявате и влагате в общуването в семейството ви не само може да развали тяхното настроението, а и да развали за дълго отношенията ви. От вас зависи да се справите блестящо със задълженията си у дома или на работа. Запазете спокойствие при разговорите! Проявете такт и сдържаност в семейството!

КОЗИРОГ

От първия ден на периода се заемете с рутинните си задължения. Не сте склонни да приемете идеята за промени. Начинанията ви носят финансови постъпления, а също и признание, което ще ви изкачи на нов професионален връх. Приемете допълнителна работа или предложение за нова работа само ако ви гарантира по-високо заплащане. Анализирайте внимателно постъпките си! Бъдете полезни на хората, които имат нужда от вас, без да очаквате същото в замяна! Запознанство може да промени из основи вашия живот. Наложете си спокойствие, ако се опитват да ви създават проблеми на работното място! Не бъдете приказливи и не се хвалете с вашите нови планове, за да не ви изпреварят! Не си внушавайте несъществуващи проблеми и трудности, за да не ги предизвикате сами! През четирите почивни дни отложете взимането на важни решения, ако са свързани с вашите колеги или с новите ви служебни задължения. Разсеяни сте. Въоръжете се със смелост и признайте вашите слабости! Вместо да съхраните добрия тон у дома, опитвате с агресия да се защитите от нападките на вашите близки. Вашите близки отново са буфер на лошото ви настроение. По-добре си наложете спокойствие. Никой с нищо не ви заплашва. Изчистете подсъзнанието си от страховете! При възможност, се отдайте на почивка и пътувайте!

ВОДОЛЕЙ

От четвъртък до края на първата половина на месеца с усмивка, ирония, търпение и без агресия приемете упреците на вашите колеги, които искат чрез вас да оправдаят собствените си грешки, но това е невъзможно. Постепенно обстановката на работното място ще се успокои. Периодът позволява да насрочите последния преглед на документите преди подписването на финансов договор. Докажете, че сте стабилни, за да уговорите кредитиране и да осъществите планираните инвестиции. При възможност, пътувайте! Деловата ви активност е впечатляваща. Дори и да ви помолят, не ви съветвам да се занимавате чужди задължения, защото хем ще свършите нечия работа, хем ще си спечелите врагове. През четирите почивни дни сте заредени с приятни, но и с не малко негативни емоции. Зависими сте от средата, в която се намирате, което не ви е приятно. Овладейте емоцията си, защото тя може да се превърне в причина за конфликти. Трудно ще изгладите отношенията си, допуснете ли да ги развалите. Изслушвайте събеседниците си! Не се карайте с вашите близки и приятели! Изречените думи може да ви спечелят приятели, но и врагове, а вие имате навика да не премълчавате мнението си, дори и да засегнете някого.

РИБИ

От първия ден на двуседмичния период, стига да не действате емоционално и рисковано, каквито и да са вашите намерения, успехът няма да ви изостави. Периодът е подходящ да поставите началото на нова дейност. Проведете планираните срещи и след това се отдайте на задълбочен анализ на предстоящите начинания! Имате нужда от подкрепа и ще я получите. Ваши конкуренти са се заели упорито да ви проучват и да се домогват до плановете ви, не ви оставят на мира. А вие за пореден път, колкото и да ви е неприятно, проучете кой изнася поверителна информация от вашата фирма. Главната ви задача е да не пропускате срещата с ваши задгранични партньори, които са пристигнали, за да обсъдите и завършите всичко по договор за съдружие. Нямате причина за притеснение. Отложете деловите пътувания, защото задачите ви на работното място са по-важни от командировката, която може да поеме ваш колега. През четирите почивни дни по възможност не започвайте каквото и да било, защото пречките ще са много и може да изберете да изоставят начинанието си. Почивката е задължителна, дори ако по цял ден се излежавате пред телевизора. Създават проблеми душевната ви лабилност и нарушената хармония в личните ви отношения. Трудно ви е да поговорите с близките си и се криете на работното си място. Бъдете решителни! Промените са във ваша полза. Съветвам ви вечерта да бъдете с вашите близки и да изясните причината за напрежението. Ще ви олекне.

Луна в Скорпион - забранени са операциите на половите органи, на простата при мъжете, на матката и за премахване на кисти при жените, забранени са абортите и операциите на яйчниците.

Луна в Стрелец - забранени са операциите на черния дроб, също и свързани с донорство на органи, които може да не бъдат приети от трансплантирания пациент. Забранени са ваденето и лечението на зъби.

Луната в Козирог - Забранени са операциите на костите, ставите, както и ваденето и лечението на събите.

Луната във Водолей - Забранени са операциите на сухожилията, вените, очите и апендикса.

Луната в Риби - Забранени са операциите на стъпалата, ноктите на краката и лимфната система.

Луната в Овен - Забранени са операциите на очите, ушите, ваденето на зъби, операциите на главата.

Луната в Телец - Забранени са операциите на гърлото, сливиците, гласните струни, щитовидната жлеза и ваденето на зъби.