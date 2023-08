Трета поредна лятна музикална Академия "Роза" завършва с безплатен концерт днес, 17 август, от 17.00ч. в Епископската базилика в Пловдив. След двата концерта в Шипка и Казанлък през отминалите две вечери, публиката в Града на тепетата ще чуе Увертюра „Кориолан“, оп. 62 от Лудвиг ван Бетовен, Концерт за цигулка в ми минор, оп. 64 от Феликс Менделсон и Симфония №8 във Фа мажор от Лудвиг ван Бетовен. Солист в програмата ще бъде световноизвестният български цигулар и тазгодишен гост-преподавател Светлин Русев, а творческият ръководител и диригент на Академия "Роза" Максим Ешкенази ще ръководи оркестровия състав от млади таланти.

Чуйте какво споделиха маестро Максим Ешкенази и Светлин Русев пред колегата ни Георги Митов броени минути преди началото на концерта:

В рамките на 10 дни подбраните чрез конкурс деца от музикалните училища в страната и чужбина се обучаваха безплатно в областта на оркестровото свирене. Това е един нетрадиционен образователен формат в долината на тракийските царе, където любовта към музиката среща високия професионализъм и отношението към детайла.

Ментори в Академията бяха доказалите професионализма си музиканти и педагози: Константина Тодорова от Опера Варна (фагот), Красимир Костадинов от Софийска филхармония (валдхорна), Станислава Стойкова от Щатскапеле Берлин (виола).