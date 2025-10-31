В петия епизод от четвъртия сезон на „bTV разказва“ в неделя от 16 ч. по bTV Радиана Божикова ни среща с няколко жени с увреждания в Мароко и показва техния личен път към това да приемат и да заобичат себе си, техния път към независимост и самостоятелност. „Всеки ден, за да стигнат до работното си място, те минават по тесните неравни улички на Стария град в Маракеш със своите инвалидни колички. Истински се възхитих от техния дух да започнат отново своя живот и да се обикнат в положението, в което са.“ – разказва Радиана Божикова в интервю по bTV Radio.

„Когато се обърна към себе си, виждам способностите си. Това бе моят най-важен урок – да приема себе си. И най-големият ми страх – какво ще видя. След инцидента намерих в себе си сили и качества, които не подозирах, че имам.“ – разказва във филма Надя Збихи. Тя е бродирачка в предприятието на асоциацията за хора с увреждания „Ал Нур“.

„Професията им е техният смисъл в живота, техният нов източник на щастие.“ – казва Радиана Божикова. Директорът на асоциацията Нура е висока 1.10 м и е основният представител на мароканските жени, защитаваща техните права. „Тя ходи много по-уверена от мен, завладяваща е със своето присъствие, няма да остане незабелязана заради енергията и решителността си. Тя е много впечатляващ човек.“ – описва я Радиана Божикова при представянето на филма в ефира ни.

И обобщава за героите на епизода „Ал нур: Светлината в мен“: „Те са открили силата в себе си. Това е много важен урок. Да успееш да откриеш тази светлина в себе си, която да те издърпа и да преобърне живота ти, така че да се чувстваш добре.“

Интервю на Светослав Николов: