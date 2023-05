Първият игрален филм на режисьора Светослав Драганов – „Смирен продължава да пълни кинозалите, и вече имаше множество срещи на публиката с екипа на филма, както в различни градове в страната, така и в Съединените щати. Предстои такъв разговор с режисьора и при прожекцията на 5 май в Кино „Одеон“ от 20,30.

„Смирен“ не е филм-бягство от реалността, той показва реалността и по някакъв начин я наблюдаваш, реалността на някакъв друг живот и идеята е да видиш някакви паралели със своя собствен и да се надсмееш, да се размислиш“, казва режисьорът Светослав Драганов.

„Той е като самоироничен портрет на един режисьор – документалист, аз съм документален режисьор и филмът е за няколко дни от живота на този човек. Един мъж на 40 години, който преживява някаква криза в семейството си и професионалния си път, и как се опитва да се измъкне от тази криза, дали може да се измъкне и дали човек каквото сам си направи, не трябва ли да си го сърба после? Има такъв лаф – каквото сам си надробил, трябва да си го изсърбаш. И той по някакъв начин почва да си сърба нещата и това е интересно според мен се получава. Някои хора казват, че филмът е ироничен и го виждат леко от смешната страна, други казват – въобще не е смешен филмът, той си е драма, макар че филмът според мен не е типичната драма, той има много абсурдни и нелепи ситуации, и някой път по време на прожекциите зрителите започват да спорят, не бе, казват – той е ироничен, други – не бе, той е драматичен. Като в живота има много тежки ситуации, има и нелепи ситуации, които съпътстват тези тежки“, допълва режисьорът.

„Без амбиции няма как да живеем, без цели, които си поставяме. Проблемът е, че целия ни живот ние живеем с други хора, няма как да живеем сами. И нашата амбиция понякога наранява останалите хора, с които живеем – близки и не съвсем близки и това е – по някакъв начин филмът показва точно тези ситуации – на сблъсък с различни желания и амбиции“, посочва още Светослав Драганов.

За себе си казва, че избира оптимистичните финали. А това дали да сме смирени определя като индивидуален път.

„Всеки човек трябва по-някакъв начин да се стреми да бъде малко по-смирен в отношенията си с останалите, които го заобикалят и по някой път нашата амбиция и его ги нараняват, нараняват чуждото его. Трябва да бъдем малко по-обрани, да се стараем да бъдем малко по-добри“, отбелязва режисьорът.

Обича документалното кино, пътуването и срещите с нови хора, които са интересни, показването на живота им, като един художник, който рисува чужд живот, но за него игралното кино също има своя чар и работи по сценарий за следващ игрален филм.

„То си беше пътуване, от сценария, кастинга, избора на актьорите, самите снимки, имаше непрекъснато интересни ситуации по целия път. Повечето хора драматизират ситуациите в живота си, понякога се е налагало така да се случи. Нещо, което ти си мислиш, че край – обаче то е било за добро, човек трябва да гледа по-философски на живота, освен най-драматичните ситуации като смъртта, всичко друго е поправимо и понякога е за добро“, разказва Светослав Драганов.

В Съединените щати екипът пътува натурне в Ню Йорк и Чикаго, благодарение на фонд „Мобилност“ към фонд “Култура“, където публиката дълго задава въпроси след прожекциите – защото според Светослав Драганов филмът задава повече въпроси, отколкото дава отговори.

Цялото интервю с режисьора на „Смирен“ Светослав Драганов можете да чуете на звуковия файл.